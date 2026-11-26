Казахстанские предприятия будут штрафовать за перерасход энергии
Новые меры предусмотрены в одобренных парламентом законопроектах.
Курултай в первом чтении одобрил два законопроекта по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в Казахстане. Законом предусмотрены штрафы за перерасход энергии и нарушение требований энергоэффективности, передает Sputnik.
Кого и за что будут наказывать:
— для некоммерческих организаций — за превышение нормативов энергопотребления и отсутствие планов по энергосбережению;
— для крупных потребителей энергии — за непредоставление данных в Госэнергореестр и невыполнение ежегодного плана по снижению расхода энергии и воды;
— для должностных лиц — за закупку неэнергоэффективных товаров и услуг.
О размере штрафов за нарушение требований энергоэффективности в Казахстане сообщил депутат Курултая Арман Калыков. Также появится перечень субъектов бюджетных организаций, не соблюдающих нормативы энергопотребления.
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