Новые меры предусмотрены в одобренных парламентом законопроектах.

Курултай в первом чтении одобрил два законопроекта по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в Казахстане. Законом предусмотрены штрафы за перерасход энергии и нарушение требований энергоэффективности, передает Sputnik.

Кого и за что будут наказывать:

— для некоммерческих организаций — за превышение нормативов энергопотребления и отсутствие планов по энергосбережению;

— для крупных потребителей энергии — за непредоставление данных в Госэнергореестр и невыполнение ежегодного плана по снижению расхода энергии и воды;

— для должностных лиц — за закупку неэнергоэффективных товаров и услуг.

О размере штрафов за нарушение требований энергоэффективности в Казахстане сообщил депутат Курултая Арман Калыков. Также появится перечень субъектов бюджетных организаций, не соблюдающих нормативы энергопотребления.