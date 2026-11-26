В Казахстане установят единые правила применения ИИ в медицине
Предлагаемые изменения направлены на повышение доступности цифровых медицинских услуг, сокращение бумажной нагрузки и защиту прав пациентов.
В Казахстане планируют сократить бумажные процедуры при посещении больниц и поликлиник, а также установить единые требования к применению искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, представляя депутатам Курултая законопроект по вопросам здравоохранения в первом чтении.
Законопроектом предлагается закрепить право граждан на получение информации о своем здоровье через электронные сервисы, а также возможность оформления информированного согласия на медицинское вмешательство в цифровом виде.
Предлагается ввести правила по регулированию применения искусственного интеллекта в медицине с учетом требований безопасности пациентов. При этом искусственный интеллект будет помогать врачам в работе, а решение о постановке диагноза и назначении лечения по-прежнему останется за медицинским специалистом.
Законопроектом предлагается закрепить ответственность медицинских работников за достоверность сведений, вносимых в цифровые системы, усилить защиту персональных медицинских данных и усовершенствовать механизмы предупреждения нарушений.
Предлагаемые изменения направлены на повышение доступности цифровых медицинских услуг, сокращение бумажной нагрузки, защиту прав пациентов и создание более удобных условий получения медицинской помощи для казахстанцев.
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