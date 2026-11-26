Пилотный проект по внедрению системы раннего оповещения реализуют на плотинах Костанайской области
Завершение проекта планируется в 2027 году.
НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» совместно с Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН) реализует пилотный проект «Улучшение мер по борьбе с наводнениями путем комплексного управления дамбами в Казахстане». Работы проводятся на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах в Костанайской области, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Проект направлен на повышение устойчивости к наводнениям и паводкам за счёт внедрения пилотной системы раннего оповещения (EWS) на плотинах Казахстана, интеграции данных в Национальную информационную систему водных ресурсов (НИСВР) и формирования современной базы данных по гидротехническим сооружениям.
«Завершение проекта планируется в 2027 году. Все мероприятия выполняются в соответствии с Рабочим планом. В стадии подготовки находятся результаты гидрологического моделирования. Внедрение системы позволит обеспечить комплексное управление водохозяйственными объектами Казахстана для снижения рисков в паводковые периоды», — сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.
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