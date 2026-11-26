Ноябрь и декабрь — самые важные месяцы года для всего ритейла. В погоне за ростом продаж и маржинальностью важно также помнить, что лояльный клиент возвращается чаще и покупает больше.

В ноябре в Казахстане скидки ищут на 37% чаще, чем в среднем за месяц с января по октябрь. При этом число запросов о более дешевых аналогах почти не меняется. В декабре запросов о подарках становится в 2,5 раза больше по сравнению с тем же среднемесячным уровнем. Такую динамику показывают данные Яндекс Поиска. В ноябре покупатель может уже знать, какую модель хочет, и ждать снижения цены. В декабре ему чаще нужно выбрать подарок в пределах бюджета и получить его к празднику. Эти задачи требуют разных маркетинговых стратегий и инструментов, каких именно — рассказал Адильбек Кадирбаев, руководитель отдела по развитию рекламных продуктов Yandex Ads в Центральной Азии.

Как помочь покупателю определиться с выбором

Девять из десяти участников онлайн-опроса Yandex Ads изучают товар перед покупкой. По данным Яндекс Поиска, в ноябре–декабре почти каждый десятый запрос о телефонах в стране касается отзывов, сравнений, характеристик или других вопросов выбора. В отдельной выборке запросов к Яндекс Поиску с Нейро по 12% пришлось на электронику и товары для строительства и ремонта.

Вопросы из поиска и обращений к консультантам помогают понять, какой информации не хватает покупателям. Например, в карточке телевизора можно указать, для какого расстояния до экрана подходит его диагональ. Если моделей много, спецпроект в Яндекс Поиске может помочь рассказать о разных вариантах по размеру и бюджету.

Повысить знание о магазине, отдельных брендах или акциях помогают охватные каналы. На смену привычному ТВ все активнее приходят телевизоры с выходом в интернет или Connected TV. По данным Yandex Ads, 23% жителей Казахстана уже их используют. Видеореклама на CTV в Директе помогает на большом экране показать товар в действии, например как робот-пылесос собирает шерсть с ковра. Если семья смотрит телевизор вместе, один ролик могут увидеть несколько человек, влияющих на решение о покупке. QR-код в рекламе поможет перейти на сайт или в приложение магазина прямо с большого экрана и сократит время до покупки.

Какие товары продвигать в дни распродаж

Kaspi Жұма, Черная пятница, Киберпонедельник и Новый год дают ритейлерам несколько поводов для продвижения. При распределении бюджета стоит учитывать динамику заказов по собственному ассортименту. По данным Яндекс Поиска, сезонность в ноябре–декабре особенно заметна у подарков, игрушек, товаров для дома и мелкой техники. Для акций в ноябре и декабре стоит сделать ставку на позиции, по которым магазин может предложить заметную скидку и поддерживать запас в течение промопериода.

В поисковых объявлениях стоит показывать конкретную модель и итоговую цену. Тем, кто уже посмотрел товар или оставил его в корзине, можно напомнить об акции с помощью ретаргетинга. Продвижение в Яндекс Go поможет расширить взаимодействие с пользователями и быть рядом с клиентами в повседневных сценариях: от напоминаний о скидках во время заказа такси до дополнительных предложений при оформлении доставки или подарков друзьям.

Как помочь покупателю успеть со всеми важными задачами к празднику

По данным Яндекс Поиска, в декабре подарок ребенку ищут в 2,3 раза чаще, чем в среднем за месяц в течение всего года. Запросы о подарках с указанием бюджета встречаются втрое чаще среднемесячного уровня. Это можно учесть при оформлении витрины. Например, по запросу «подарок ребенку до 30 000 тенге» покупатель может перейти в подборку по возрасту и бюджету и сразу увидеть, какие товары доступны до Нового года.

Аналитика Яндекс Поиска показывает, что быструю доставку в декабре ищут на 33% чаще, чем в среднем за месяц с января по октябрь. Успеть со всеми задачами становится особенно сложно, поэтому дату доставки для города покупателя стоит показывать до оплаты. Если доставка уже не успевает, в рекламе можно сделать акцент на самовывозе из точек с подтвержденным наличием. В Яндекс Картах и Навигаторе важно обновить праздничные часы работы и указать, где выдают заказы. Брендированный пин в сервисе может показать предложение конкретного магазина, отстроиться от конкурентов и помочь построить маршрут до нужной точки.

Ноябрь и декабрь — самые важные месяцы года для всего ритейла. В погоне за ростом продаж и маржинальностью важно также помнить, что лояльный клиент возвращается чаще и покупает больше. Именно поэтому спецпроекты, имиджевые кампании и возможность получить дополнительные преимущества за покупку играют особую роль в этот период. Как и ощущение того, что бренд рядом с пользователем и помогает решать его задачи — онлайн, офлайн, на каждом точки клиентского пути.