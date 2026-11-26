Участники рассмотрели вопросы использования RFID-меток, которые обеспечивают цифровую идентификацию подвижного состава и его комплектующих на протяжении всего жизненного цикла.

В КТЖ состоялось совещание по применению RFID-маркировки для грузовых вагонов, их узлов и деталей. Встреча прошла под председательством заместителя председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Марата Шакенова. Также рассмотрен вопрос интеграции цифровых данных о вагонах и их комплектующих с электронным паспортом грузового вагона формы ВУ-4 ЖА.

Внедрение этой технологии позволит отслеживать происхождение комплектующих, обеспечить прозрачность процессов производства, эксплуатации и ремонта вагонов, минимизировать риски применения контрафактной продукции, а также повысить уровень безопасности движения.

По итогам совещания поставлены задачи проработать механизмы внедрения RFID-маркировки, интегрировать информационные системы и синхронизировать это направление с проектом «Электронный инспектор». Эти шаги станут частью формирования единой цифровой среды для управления жизненным циклом подвижного состава.