За полвека компания прошла путь от разработки микропроцессорных решений до глобального технологического бизнеса, представленного более чем в 160 странах.

Международная технологическая компания Acer отмечает 50 лет со дня основания. За это время компания прошла путь от небольшого технологического бизнеса на Тайване до международной группы, развивающей решения для потребителей, бизнеса и образовательного сектора.

Acer была основана 1 августа 1976 года под названием Multitech. Изначально компания занималась разработкой и продвижением решений на базе микропроцессорных технологий. В 1987 году она получила название Acer, а в 1990 году представила свой первый ноутбук. В последующие десятилетия компания расширила международное присутствие, развила игровые и профессиональные направления и трансформировала бизнес-модель, сосредоточившись на разработке и продвижении технологических решений.

Сегодня Acer Group работает более чем в 160 странах. Ее бизнес охватывает сегменты компьютерной техники, мониторов, игровых устройств, цифровых сервисов и других технологических направлений.

Искусственный интеллект — один из ключевых векторов развития

В последние годы Acer активно развивает направление искусственного интеллекта, интегрируя ИИ в компьютерные устройства и создавая решения для других отраслей. В 2024 году компания представила Swift 14 AI — ноутбук категории Copilot+ PC, расширив направление AI PC для потребительского и корпоративного рынков.

Отдельное направление — медицинские технологии. Дочерняя компания Acer Medical специализируется на медицинской визуализации с применением искусственного интеллекта. В ее портфеле — диагностические решения VeriSee DR для выявления диабетической ретинопатии, VeriSee AMD для обнаружения возрастной макулярной дегенерации и VeriOsteo OP для выявления остеопороза. По данным компании, система VeriSee DR внедрена в 322 клиниках и больницах Азии.

Устойчивое развитие — часть долгосрочной стратегии

Экологическая ответственность остается одним из приоритетов Acer. В 2021 году компания запустила инициативу Earthion, направленную на сокращение воздействия на окружающую среду, и расширила линейку экологичных устройств Vero. При производстве этой продукции используются переработанный пластик, биоматериалы и другие альтернативные материалы.

Acer также взяла на себя обязательство довести долю переработанного пластика (PCR) в компьютерах и мониторах до 20–30% к 2025 году. По данным компании, по итогам 2025 года этот показатель составил 21%. Кроме того, компания планирует перейти на 100% возобновляемую электроэнергию к 2035 году и достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Развитие Acer в Казахстане

Казахстан остается одним из рынков присутствия Acer в Центральной Азии. Компания развивает здесь партнерскую сеть и сотрудничает с представителями корпоративного и государственного секторов, а также образовательными учреждениями.

В 2023 году Acer совместно с казахстанским партнером XFinity Solutions запустила в Алматы локализованную сборку компьютерной техники. На производственной площадке выпускаются ноутбуки TravelMate, моноблоки и системные блоки Veriton. Заявленная мощность производства составляет до 100 000 устройств в год.

Среди образовательных проектов — поставки техники для Назарбаев Интеллектуальных школ и участие в оснащении учебных заведений в рамках национального проекта «Комфортная школа», предусматривающего строительство новых современных школ в Казахстане.

«За 50 лет технологическая индустрия существенно изменилась, и все это время Acer развивалась вместе с ней. От первых решений на базе микропроцессорных технологий мы пришли к устройствам и цифровым решениям, которые сегодня используют возможности искусственного интеллекта. Но независимо от технологических изменений для нас остается важным одно — создавать продукты, которые отвечают реальным потребностям людей, бизнеса и общества. Мы рассматриваем юбилей не только как возможность подвести итоги, но и как отправную точку для дальнейшего развития. Впереди — новые задачи, связанные с искусственным интеллектом, производительностью устройств и устойчивыми технологиями. Мы намерены продолжать инвестировать в инновации и укреплять присутствие на рынках, где видим потенциал для долгосрочного сотрудничества, в том числе в Казахстане», — говорит Григорий Низовский, вице-президент Acer.

Отмечая 50-летие, Acer подтверждает курс на дальнейшее технологическое развитие, расширение бизнеса и создание решений, которые помогают преодолевать барьеры между людьми и технологиями.