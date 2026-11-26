Запрос члена фракции Асылхана Кожахметова адресован министру Аскарбеку Ертаеву.

Депутаты фракции «Ак жол» потребовали от Министерства труда и социальной защиты населения проверить портал HR Enbek на соответствие законодательству. Они также хотят, чтобы министерство утвердило исчерпывающий перечень сведений, которые работодатели обязаны вносить в Единую систему учета трудовых договоров, передает Uchet.kz.

«Цифровизация государственного управления должна снижать административную нагрузку на бизнес. В то же время функционирование платформы HR Enbek (ЕСУТД) демонстрирует обратное: работодателям навязываются избыточные требования, не предусмотренные законодательством и не имеющие практического смысла», — говорится в запросе.

Статья 103 Социального кодекса обязывает работодателей содействовать занятости, и с этой обязанностью депутаты согласны. Возражения у них вызывает требование размещать на Электронной бирже труда все вакансии, даже если искать персонал не нужно.

По словам депутатов, вакансию приходится публиковать, даже когда кандидат уже найден, иначе работодателю грозит административная ответственность. Соискатели тратят время на отклики на вакансии, которые никто не собирается закрывать. В результате появляется искусственный рынок вакансий, и найти реальную работу становится сложнее.

Какие еще требования HR Enbek депутаты считают лишними? В запросе перечислены:

— сведения о высвобождении работников при предстоящей реорганизации или сокращении штата, которые нужно подавать заранее. Работников уведомляют за месяц до расторжения трудового договора, и за это время ситуация может измениться: сотрудник переведется на другую должность или уволится сам, а работодатель может отказаться от сокращения;

— уведомления о расхождениях между данными трудовых договоров и сведениями об обязательных пенсионных взносах и социальных отчислениях. Их получают даже организации с приостановленной деятельностью, хотя, по разъяснениям госорганов, такие уведомления носят информационный характер и о нарушении не говорят;

— обязательное указание точного адреса работодателя на электронной карте при публикации вакансии;

— инструкции на портале, большая часть которых датирована 2021 годом и не описывает текущий функционал;

— требование точного совпадения наименования должности со справочником НКЗ.

Депутаты также указали на массовые технические сбои портала и проблемы с доступом к нему. При этом штрафы за нарушения при внесении сведений в ЕСУТД установлены статьей 98 Кодекса об административных правонарушениях. В 2026 году МРП составляет 4 325 тг.

Фракция требует:

— комплексно проверить функционал HR Enbek на соответствие действующему законодательству;

— установить исчерпывающий перечень обязательных сведений для ЕСУТД и исключить требования и уведомления, которые не относятся к учету возникновения и прекращения трудовых отношений и не предусмотрены законом;

— вносить сведения о высвобождении работников по фактическим кадровым изменениям и окончательно утвержденной штатной структуре, без отчетов о предполагаемых изменениях;

— обеспечить внесение обязательных сведений без дополнительных требований и ввести механизм фиксации технических сбоев, чтобы работодателей не наказывали за нарушения по не зависящим от них причинам.

До ответа министерства действует прежний порядок. Работодатели вносят сведения о трудовых договорах в ЕСУТД в установленные сроки, а вакансию размещают на Электронной бирже труда в течение пяти рабочих дней со дня ее появления, с указанием условий труда и оплаты.