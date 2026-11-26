Соответствующее постановление приняло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Микрофинансовые организации в Казахстане будут получать данные о местоположении клиентов при проведении денежных операций через мобильные приложения, в том числе при выдаче микрокредитов. При этом, если казахстанец не разрешит доступ к геолокации, приложение должно будет зафиксировать отсутствие такого разрешения, передает Курсив.

«В ходе осуществления операций с денежными средствами — передачу в серверное ППО организации геолокационных данных мобильного устройства при наличии разрешения от потребителя финансовых услуг либо передачу информации об отсутствии такого разрешения», — говорится в документе.

Регулятор также прописал требования к безопасности мобильных приложений микрофинансовых организаций. В частности, приложения должны обеспечивать:

— блокировку функции выдачи онлайн-микрокредитов при обнаружении удаленного управления смартфоном или обхода защитных механизмов операционной системы;

— возможность принудительного обновления приложения или блокировки его функций до устранения критических уязвимостей;

— уведомление клиентов о входе в учетную запись, изменении или восстановлении пароля, а также смене зарегистрированного номера телефона;

— защиту конфиденциальных данных клиентов.

Кроме того, при биометрической аутентификации МФО должны обеспечивать защиту от использования фотографий и видеозаписей для подделки биометрических данных. Для этого клиентам необходимо будет выполнять неповторяющиеся последовательности контрольных движений.

Микрофинансовые организации, за исключением ломбардов и кредитных товариществ, должны иметь собственные антифрод-системы, интегрированные с антифрод-центром Национального банка.

Они должны обеспечивать круглосуточную передачу информации о подозрительных операциях, вести внутренние списки лиц, причастных к подозрительным операциям, и автоматически сверять с ними данные клиентов. Системы также должны предусматривать возможность приостановления или отклонения операции по выдаче микрокредита.

Помимо этого МФО должны хранить информацию об оформленных через интернет микрокредитах не менее пяти лет после прекращения обязательств по договору. Речь идет о данных о транзакциях, SMS— и push-уведомлениях, звонках из колл-центров, документах и материалах биометрической аутентификации.