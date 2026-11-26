В Казахстане предлагают пересмотреть требования к преподавателям IT-дисциплин и изменить подход к подготовке будущих специалистов.

Депутаты партии «Әділет» считают, что действующая система не всегда позволяет привлекать в вузы опытных профессионалов из IT-индустрии, а образовательные программы должны быстрее адаптироваться к развитию искусственного интеллекта и запросам рынка труда, передает Liter.kz.

С соответствующим депутатским запросом к министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку обратилась депутат Айжан Темербаева. Она обратила внимание на то, что количество образовательных программ и государственных грантов само по себе не гарантирует качественную подготовку специалистов.

По данным Министерства науки и высшего образования, сегодня 83 вуза Казахстана готовят IT-специалистов по 517 образовательным программам. На 2025-2026 учебный год по этому направлению выделили 11 585 государственных грантов. При этом 96,7% программ разработаны с учетом профессиональных стандартов.

Однако, как отмечается в запросе, формальное соответствие образовательных программ установленным требованиям еще не означает, что выпускники обладают актуальными знаниями и востребованными компетенциями.

«Одна из основных проблем — квалификационные требования к преподавателям», — подчеркнула Темербаева.

Согласно действующим нормативам, не менее 40% преподавателей вузов должны работать на постоянной основе. Доля специалистов с учеными степенями должна составлять от 30% до 80% в зависимости от уровня образования. При этом минимальная доля практикующих специалистов, преподающих профильные дисциплины, составляет всего 10%. В IT-направлениях работают 7064 преподавателя. Из них 337 — доктора наук, 1958 — кандидаты наук, 1492 имеют степень PhD. Штатными сотрудниками являются 3058 человек, или 43,3%.

По мнению депутата, такие требования могут затруднять привлечение в университеты опытных специалистов из технологической отрасли.

«Действующие требования могут препятствовать привлечению к преподавательской деятельности опытных специалистов IT-индустрии. Ведь у большинства квалифицированных программистов, системных архитекторов, специалистов в области DevOps, искусственного интеллекта и кибербезопасности нет ученой степени», — говорится в депутатском запросе.

Еще одна проблема — быстрое развитие технологий. В частности, генеративный искусственный интеллект меняет требования к специалистам, поэтому университетам необходимо своевременно обновлять содержание образовательных программ. Депутат считает, что особое внимание следует уделить системной архитектуре, Cloud Computing, DevOps, Data Engineering и Cybersecurity. Кроме того, студентам необходимо давать больше практических навыков, развивать командную работу и вовлекать их в реальные проекты.

При этом действующий подход к повышению квалификации преподавателей, по мнению автора запроса, уже не отвечает темпам технологических изменений.

«В таких условиях повышение квалификации преподавателей один раз в три года не соответствует требованиям времени. Необходима система непрерывного профессионального развития», — отмечается в обращении.

В качестве примера депутат приводит программы Tech Orda и Tomorrow School, которые реализуются Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Astana Hub. В 2021–2026 годах в рамках Tech Orda обучение прошли более 12,5 тысячи человек. По данным организаторов, 90% экономически активных выпускников программы трудоустроились.

На этом фоне Темербаева поднимает вопрос об эффективности подготовки IT-кадров в вузах и последующих расходов на их дополнительное обучение.

«Почему государство сначала выделяет средства на подготовку IT-специалистов через высшие учебные заведения, а затем вынуждено финансировать дополнительные программы переподготовки, чтобы восполнить недостаток их практических навыков?» — задается вопросом депутат.

По ее мнению, опыт подобных образовательных инициатив необходимо интегрировать непосредственно в систему высшего образования, объединив теоретическую подготовку с практическим обучением.

В депутатском запросе обозначены пять основных предложений. В частности, предлагается пересмотреть квалификационные требования к преподавателям IT-дисциплин, чтобы при оценке их профессионального уровня учитывались не только ученые степени, но и производственный опыт, а также профессиональные сертификаты.

Кроме того, депутаты выступают за внедрение отраслевых стажировок и участие преподавателей в технологических проектах. Они также предлагают обновить образовательные программы, усилить практическое и проектное обучение, привлекать к преподаванию специалистов IT-компаний и перенести опыт Tech Orda и Tomorrow School в университеты.

Отдельное внимание предлагается уделить оценке результатов обучения. По мнению авторов запроса, качество IT-образования необходимо определять не только по количеству программ и формальному соответствию стандартам, но и по реальным навыкам выпускников и их трудоустройству.

При этом депутаты подчеркивают, что речь не идет о снижении академических требований.

«Наша цель — не снижение академических требований, а формирование системы подготовки квалифицированных IT-специалистов в высших учебных заведениях, отвечающих запросам рынка труда и готовых приступить к профессиональной деятельности сразу после окончания обучения», — говорится в депутатском запросе.