Депутаты Курултая ратифицировали Конвенцию ООН против киберпреступности.

Казахстан укрепит международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. Депутаты Курултая ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, передает Liter.kz.

Документ предусматривает общие подходы к криминализации незаконного доступа к информационно-коммуникационным системам, хищения электронных данных, интернет-мошенничества и отдельных преступлений против детей в цифровой среде.

В рамках конвенции устанавливаются механизмы международного взаимодействия при расследовании преступлений и обращении с электронными доказательствами. В частности, предусматриваются оперативное сохранение компьютерных данных, последующее получение необходимых сведений в установленном правовом порядке, оказание взаимной правовой помощи и функционирование круглосуточной сети контактных пунктов «24/7».

Эти механизмы имеют значение при расследовании преступлений, когда электронные данные, серверы, аккаунты или другие цифровые доказательства находятся за пределами страны.

При этом сотрудничество не предполагает безусловного предоставления информации иностранным государствам. Запросы исполняются в рамках предусмотренных правовых процедур, с соблюдением прав человека, требований национального законодательства и принципов государственного суверенитета. Конвенция не предоставляет иностранным органам неограниченный доступ к информационным системам Казахстана.