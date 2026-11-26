В октябре сайт yummyani, где смотрят аниме, набрал в Казахстане 15,62 млн визитов, а whatsapp – 13,66 млн.

Больше всех заходов из Казахстана у Google: 277,88 млн визитов за месяц, на 11,07% больше, чем в сентябре. На втором месте YouTube с 143,53 млн, это +27,3% к прошлому году. Яндекс делится на два адреса: yandex.ru набрал 49,96 млн, а yandex.kz 46,44 млн. Вместе это около 96,4 млн, примерно треть от Google. При этом yandex.kz вырос за месяц на 42,63%, а yandex.ru за год потерял 10,17%. Дальше идут Instagram (18,07 млн, +31,8% за год) и ChatGPT (16,59 млн), передает Курсив.

В рейтинге есть и два сайта для взрослых. По данным Semrush, в октябре на них в сумме пришлось около 18,1 млн визитов, почти столько же, сколько на Instagram (18,07 млн). За месяц посещаемость обоих выросла: на 33,8% и на 47,8%. Почти все заходы идут со смартфонов: у обоих доля мобильных превышает 96%.

Самый заметный рост у сайтов с аниме и онлайн-кино. Yummyani.me вырос за год на 501,98%, а jut-su.net, где тоже смотрят аниме, набрал 12,05 млн визитов (+404,65% за год). Сайт kinogo.mu с онлайн-кино набрал 11,45 млн, и за месяц его посещаемость выросла на 63,25%. Еще один кинотеатр, kinobar.im, получил 8,14 млн визитов (+43,06% за год).

Эти сайты почти целиком мобильные: на yummyani.me и jut-su.net со смартфонов заходят 92,74% и 95,78% посетителей.

ChatGPT набрал 16,59 млн визитов, это на 58,94% больше, чем год назад. По числу заходов он опережает TikTok (10,81 млн), Kaspi.kz (9,39 млн) и сайт Telegram (8,54 млн). В отличие от большинства сайтов из списка, на ChatGPT чаще заходят с компьютера: десктопная доля 71,4%. Похожая картина у сайтов WhatsApp и Telegram, но они в основном служат входом в веб-версию.

Kaspi.kz в октябре потерял 20,38% визитов по сравнению с сентябрем (хотя за год вырос на 53,27%). Небольшой спад у whatsapp.com (−2,18%), telegram.org (−0,52%) и TikTok (−0,4%), а у vkvideo.ru заходов стало меньше на 7,5%.

Эти данные считают заходы на сайты, а не в мобильные приложения. Поэтому Kaspi, WhatsApp и Telegram, которыми пользуются в основном через приложения, в рейтинге выглядят скромнее, чем в реальности.

Почти 40% казахстанцев теперь получают новости из соцсетей и мессенджеров. Telegram-каналы превратились в полноценные СМИ, а блогеры и инфлюенсеры начали конкурировать с традиционными редакциями. В некоторых направлениях они даже определяют повестку и влияют на общественное мнение.