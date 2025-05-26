Tarlan Payments приобрела сервис Gourmet

Обновленный сервис Gourmet by Tarlan расширит возможности банков по работе с оффлайн-бизнесом.

Fintech-компания Tarlan Payments завершила сделку по приобретению казахстанской foodtech-платформы Gourmet. Сервис дает возможность пользователям бронировать столики, предзаказывать и оплачивать еду напрямую в мобильных банковских приложениях, пользоваться кэшбеком и программами лояльности. В результате сделки сервис будет переименован в Gourmet by Tarlan. Продукт продолжит развиваться под руководством его основателей — Серикболсына Мустафина, CEO, и Чингиза Джакубалиева, CTO.

Gourmet ориентирован на сегмент full-service-ресторанов. Интеграция сервиса стала частью стратегии Tarlan по развитию формата Banking-as-a-Platform (BaaP), в рамках которого банк становится точкой входа в повседневные цифровые сервисы. В рамках интеграции пользователи банков получат возможность оплаты ресторанов, не выходя из банковских приложений с дополнительными кэшбеками и скидками, а банки — больше знаний о предпочтениях своих пользователей.

«Мы предоставляем банкам возможность превратить мобильное банковское приложение в полноценную цифровую экосистему, где пользователи могут решать не только финансовые, но и повседневные задачи — от заказа еды до покупки билетов. Объединив нашу экспертизу в платежах и масштабировании с инновационной платформой Gourmet, мы собираемся построить в Казахстане и Европе единую экосистему, где финансовые и lifestyle-сервисы дополняют друг друга», — прокомментировал сделку Андрей Седенко, CEO Tarlan Payments.

На момент сделки сервис интегрирован с более 20 ресторанами в Алматы и Астане (включая рестораны среднего и премиум-сегмента). До конца 2025 года планируется подключить 150 заведений в разных городах страны, в 2026 — не менее 250, включая международные сети. По прогнозам, через банковские приложения с помощью Gourmet в течение первого года будет обработано заказов на сумму свыше 60 млрд тг., а в последующем — в разы больше, по мере подключения новых банков и регионов. Ожидаемое число пользователей платформы — более 600 000 в год.

«Мы создавали Gourmet как альтернативу агрегаторам с высокими комиссиями. Наша модель более прозрачна и выгодна как для ресторанов, так и для пользователей. Вместе с Tarlan Payments мы сможем масштабировать эту идею», — отметил Серикболсын Мустафин.

«Технология должна быть незаметной, но полезной. Все работает внутри банковского приложения — это удобно для всех», — добавил Чингиз Джакубалиев.

По словам представителей компании, Gourmet by Tarlan будет решать сразу несколько проблем рынка: высокие комиссии агрегаторов, низкую вовлеченность пользователей банковских приложений и ограниченные digital-возможности самих ресторанов. Платформа обеспечивает прямую интеграцию банков и ресторанов, предлагая последним доступ к платежеспособной аудитории и автоматизированные инструменты маркетинга и лояльности.

Согласно открытым данным, в 2024 году объем ресторанного рынка Казахстана составил 1,3 трлн тг., из которых свыше 600 млрд тг. пришлись на премиальный и casual-сегменты. По оценке Tarlan Payments, именно эти пользователи чаще всего ожидают удобных цифровых решений без посредников и готовы использовать банковское приложение как единый интерфейс для платежей и повседневных действий.

В настоящее время на рынке Казахстана присутствуют сервисы от крупных horeca-игроков, предлагающие цифровые решения для ресторанного бизнеса. Однако Gourmet by Tarlan станет первым решением, которое интегрирует ресторанные сервисы непосредственно в банковские приложения, формируя принципиально новый подход к взаимодействию банков с ресторанным сектором. Это позволяет обойти традиционных посредников и создать прямой канал между финансовыми институтами и заведениями общественного питания.

В Tarlan Payments уточняют, что Gourmet стал первым элементом экосистемного финтех-направления компании. В дальнейшем линейка решений для банков по модели Banking-as-a-Platform (BaaP) будет расширяться. Компания готовит интеграцию других сервисов — от маркетплейсов и продуктов до городских и инфраструктурных сервисов (парковки, коммунальные услуги, заправки и другие).