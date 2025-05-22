Акции Казахтелекома рухнули на 31%

Торги на бирже остановлены на фоне обвала акций.

22 мая в 12:08 Казахстанская фондовая биржа (KASE) приостановила торги простыми акциями KZ0009093241 (KZTK) АО «Казахтелеком» в связи со снижением их цены на 31,51%.

Торги приостановлены в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 25 внутреннего документа KASE «Правила осуществления биржевой деятельности» (Правила), согласно которому KASE приостанавливает торги при снижении цены акций, находящихся в официальном списке KASE в категории «Премиум», на 30 и более процентов по отношению к цене, сформировавшейся на момент закрытия торгового дня, предшествующего такому снижению. При этом, приостановление торгов осуществляется в торговой системе KASE в основных режимах торгов автоматически.

Решение о возобновлении торгов указанными акциями будет принято на основании пункта 7 статьи 25 Правил.

Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 21 мая 2025 года, составила 58 400,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 22 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 39 999,99 тенге за акцию.

Напомним, 15 мая Казахтелеком объявил о выплате рекордных дивидендов. На общем собрании акционеров было принято решение зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья 2025 года после даты проведения годового Общего собрания акционеров — т.е. 25 мая. Таким образом, во время торгов, скорее всего произошла существенная дивидендная отсечка, т.к. значительный рост стоимости акций в последние месяцы во многом был связан с ожиданием спецдивидендов от продажи одного из активов Казахтелекома — мобильного оператора Altel/Tele2, проданного катарцам,