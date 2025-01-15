Altel и Tele2 проданы катарцам

АО «Казахтелеком» сообщает о завершении сделки по реализации ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

14 января завершена сделка по реализации 100% доли участия Казахтелекома в уставном капитале ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в пользу PIH Communication LLC. Информация об этом размещена на сайте KASE.

Напомним — о том, что Казахтелеком готовится продать одну из своих «дочек» стало известно в 2024 году. В феврале в Катаре было подписано соглашение с Power International Holding W.L.L. о принципах, определяющих условия приобретения Мобайл Телеком-Сервис. Активы мобильных операторов были оценены в 536,2 млрд тенге. Позднее, в сентябре 2024 года, мажилис РК принял перечень условий, на базе которых осуществляется инвестирование со стороны катарских компаний в проекты, реализуемые на территории Казахстана.