Активы «Мобайл Телеком-Сервис» оценили в 0,5 трлн тенге

В настоящее время «Казахтелеком» является единственным акционером «Мобайл Телеком Сервис».

«Казахтелеком» оценил стоимость активов дочерней «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) в 536,2 млрд тенге. Это следует из отчетности национального оператора за первую половину 2024 года, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Покупателем выступает катарский Power International Holding (PIH), передает Курсив.

В примечаниях к промежуточной консолидированной отчетности говорится о реклассификации активов и обязательств «Мобайл Телеком-Сервис». Теперь они учитываются как активы, предназначенные для продажи, и связанные с ними обязательства. Первые на конец июня равнялись 536,2 млрд тенге, вторые — 177 млрд. Таким образом, общая сумма сделки с учетом долга для PIH составит 713,2 млрд тенге — при условии, что оценка активов компании не изменится.

Среди активов «Мобайл Телеком-Сервиса» большую часть занимают основные средства, оцененные в 199 млрд тенге. На нематериальные активы приходится 154,1 млрд, 96,2 млрд — на гудвил (деловую репутацию, рассчитываемую как разницу между ценой компании и стоимостью ее активов), 48,3 млрд — на активы в форме права пользования.

Среди обязательств наибольшую часть занимают долгосрочные обязательства по аренде (45,1 млрд тенге), еще 23,8 млрд приходится на долгосрочные займы, 23,7 млрд — на торговую кредиторскую задолженность, 18,1 млрд — на краткосрочные займы.

В июне глава Минцифры Жаслан Мадиев рассказал, что PIH купит «Мобайл Телеком-Сервис» примерно за $1 млрд. Также катарский холдинг, по его словам, возьмет на себя обязательства по строительству базовых станций 5G, поскольку «Мобайл Телеком-Сервис» выиграл частоты на аукционе 2022 года.

О готовящейся сделке по продаже «Мобайл Телеком-Сервис» стало известно в феврале. Месяцем ранее компания была включена в план приватизации до 2025 года. В ходе февральского визита президента Касым-Жомарта Токаева в Доху было подписано соглашение с PIH. Впоследствии сделку одобрили правление и совет директоров «Казахтелекома», владеющего 100% акций «Мобайл Телеком-Сервис».

В настоящее время «Казахтелеком» является единственным акционером «Мобайл Телеком Сервис». Также госхолдингу принадлежит 51% акций Kcell. Еще 14,87% владеет собственник Jusan Bank Галимжан Есенов, 9,08% — сам Jusan Bank, 7,06% — Единый накопительный пенсионный фонд.