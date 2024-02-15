Казахтелеком продает Altel и Tele2 катарской компании

14 февраля в Катаре подписано соглашение с Power International Holding W.L.L. о принципах, определяющих условия приобретения Мобайл Телеком-Сервис.

В Департаменте коммуникаций АО «Казахтелеком» сообщили о деталях продажи ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». Разговоры о продаже одного из операторов, входящих в Группу компаний «Казахтелеком», велись давно, однако конкретного решения по этому вопросу ранее не озвучивалось.

20 января на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики было принято решение о продаже ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», и 14 февраля в Катаре Казахтелеком, Самрук-Казына и Power International Holding в рамках подписанного соглашения договорились об основных условиях приобретения 100% доли участия в компании.

«Соответствующее трехстороннее соглашение подписано в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в арабскую страну», — пояснили в Департаменте коммуникаций АО «Казахтелеком». Подписание состоялось в Дохе, в присутствии Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. Помимо этого соглашения было подписано еще шесть документов в энергетической сфере.

Ранее на встрече Касым-Жомарта Токаева с владельцами катарского холдинга, Рамезом Аль-Хаятом и Муатазой Аль-Хаятом, которая состоялась осенью прошлого года, Президент подчеркивал, что Power International Holding может стать движущей силой налаживания экономических связей между Казахстаном и Катаром.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал, что переговоры с катарской компанией начались недавно. Далее предстоит обсудить и закрепить условия и процедуру купли-продажи.

«Пока рано говорить о конкретных цифрах, сумме сделки и так далее. Мы удовлетворены, что в качестве стратегического инвестора выступает такая авторитетная и стабильная компания, как PIH. К тому же, ее очень хорошо знают в Казахстане, у холдинга в нашей стране немало проектов, и все они достаточно успешные», — говорит Куанышбек Есекеев.

Power International Holding — это катарский конгломерат, охватывающий различные секторы экономики. Компания ведет бизнес в 19 странах и сосредоточена на пяти основных секторсферах: генеральный подряд, промышленность и услуги, сельское хозяйство и пищевая промышленность, недвижимость и образ жизни (гостиничный бизнес, развлечения и общественное питание).

«Мы рады подписать соглашение о приобретении мобильного оператора в Казахстане, и, конечно же, расширении бизнеса PIH в вашей стране, где очень благоприятный инвестиционный климат и развитая деловая среда», — прокомментировал сделку председатель Power International Holding W.L.L. Мохаммед Мутаз Аль-Хайят.