Мажилис принял соглашение о приобретении Катаром телекоммуникационной компании в РК

Соглашение представляет собой перечень условий, на базе которых осуществляется инвестирование со стороны катарских компаний в проекты, реализуемые на территории Казахстана.

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях, передает Kazpravda.kz.

Как отметил заместителя премьер-министра — министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, соглашение было подписано 20 марта 2024 года в городе Доха для реализации договоренностей между двумя странами по итогам визита главы государства в Катар в феврале 2024 года. Соглашение представляет собой перечень условий, на базе которых осуществляется инвестирование со стороны катарских компаний в проекты, реализуемые на территории Республики Казахстан. Документ предусматривает снижение рисков для инвесторов и создание привлекательной инвестиционной среды. Реализация соглашения позволит привлечь инвестиции на общую сумму около 20 млрд долларов.

В целом соглашением предусматривается реализация 9 совместных инвестиционных проектов в стране, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль, в том числе проект приобретения 100% акций АО «Bereke Bank» «Lesha Bank»

«Проект обеспечит реализацию поручения главы государства привлечь в страну три надежных иностранных банка в целях повышения конкуренции в банковской сфере, рассмотренного в рамках Послания народу Казахстана 2023 года. Реализация проекта позволит привлечь новый капитал в финансовую систему», — считает глава МНЭ.

Также предусматривается проект продажи компании «Мобайл Телеком-Сервис» АО «Казахтелеком».

«Продажа „Мобайл Телеком-Сервис“ катарской компании Power International Holding будет способствовать либерализации телекоммуникационной отрасли и росту конкуренции. Инвестиции катарской компании Power International Holding в Теле2 позволят внедрить передовые технологии, расширить телекоммуникационную инфраструктуру и оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с международными стандартами», — пояснил Байбазаров.

В рамках соглашения также включены проекты строительства электростанции на базе парогазовой установки в Кызылординской области и строительства гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 мВт.