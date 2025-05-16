Казахтелеком выплатит рекордные дивиденды

Акционеры получат, в том числе, выплаты из нераспределенной прибыли прошлых лет.

На годовом общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» принято решение о выплате дивидендов за 2024 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет. Утвержден беспрецедентный дивиденд на одну акцию:

— 6 741,14 тг. — за 2024 г (вся годовая чистая прибыль — 74,185 млрд тг.)

— 19 923,74 тг. — из нераспределенной прибыли прошлых лет (219,257 млрд тг.).

В итоге размер дивиденда на одну акцию составит 26 664,88 тг. — это исторический рекорд по акциям Казахтелекома. Реестр акционеров, которые получат дивиденды, зафиксирован на дату 1 июня.

По состоянию на 01.04.2025 мажоритарным акционером АО «Казахтелеком» является АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“», которому принадлежит 80,85% простых акций (всего 71,32% акций). Второй акционер — частная компания Telecom Systems LTD с долей простых акций 9,19% (всего 8,1% акций).

Напомним — по итогам 2024 года совокупная выручка ГК «Казахтелеком» составила 744 млрд тенге, увеличившись на 8,2% по сравнению с 2023 годом.