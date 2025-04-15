«Казахтелеком» подвел итоги 2024 года

В условиях стремительной цифровизации и растущих потребностей в надежной телеком-инфраструктуре, ГК «Казахтелеком» демонстрирует устойчивую динамику роста и системную модернизацию своих сервисов.

На традиционном «Дне эмитента», прошедшем на площадке Казахстанской фондовой биржи, первый заместитель председателя правления АО «Казахтелеком» Арнур Нуркатов представил ключевые результаты деятельности компании за 2024 год и обозначил приоритеты на будущее.

По его словам, несмотря на рост капитальных затрат и реализацию амбициозных проектов, Группе удалось сохранить стабильную финансовую позицию. Так, по итогам прошлого года совокупная выручка с учетом результатов дочернего мобильного оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» составила 744 млрд тенге, увеличившись на 8,2% по сравнению с 2023 годом. EBITDA достигла 309 млрд тенге, продемонстрировав рост на 3,7%.

«Сделка по продаже 100% доли в ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ была завершена в январе 2025 года. Несмотря на это, до конца 2024 года компания сохраняла полный контроль над оператором. Поэтому для сопоставимого отражения динамики финансовых показателей Группы мы анализируем показатели доходности с учетом результатов деятельности „МТ-С“ за 2024 год, которые в нашей аудированной финансовой отчетности отражаются в составе прекращенной деятельности. Если говорить о продолжающейся деятельности, доходы Группы в 2024 году составили 494,6 млрд тенге, что на 4,6% или 21,9 млрд тенге больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль за 2024 год сложилась на уровне 77,2 млрд тенге», — отметил Арнур Нуркатов.

Финансовые показатели достигнуты на фоне масштабных вложений в строительство и развитие сетевой инфраструктуры, обновление клиентского оборудования и реализацию ключевых проектов в рамках стратегии цифровой трансформации. В частности, компания активно продвигает внедрение стандарта 5G, завершила крупную миграцию абонентов с устаревших ADSL-сетей на GPON, а также провела техническую модернизацию для сотен тысяч пользователей по всей стране. Одним из важных, технологически сложных и амбициозных проектов, реализацию которого начали в 2024 году, стал проект строительства подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в направлении Азербайджана.

«Компания работает на рынке фиксированной и мобильной связи. Мы активно строим и развиваем сети 4G и 5G. Сеть нового поколения 5G развернута уже во всех крупных городах Казахстана. В составе консорциума мы перевыполняем лицензионные обязательства по строительству базовых станций 5G. На конец 2024 года запущено в эксплуатацию 2980 базовых станций, при лицензионных обязательствах — 2350 БС», — отметил главный директор по стратегии и управлению внешними активами АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

Проекты «Тазарту» и Sapa+ стали частью стратегии повышения качества телеком-услуг. Более 70 тысяч клиентов были переведены с медных сетей на оптические, а почти 200 тысячам абонентов устаревшие роутеры заменены на новые, обеспечивающие высокоскоростной доступ. Также в городах Астана, Алматы, Туркестан и Аксай было построено и введено в эксплуатацию более 13 тысяч оптических портов.В 2025 году темп сохранится: компания планирует перевести еще 70 тысяч абонентов с медных линий на оптические, установить новые скоростные роутеры 75 тысячам клиентов и ввести в эксплуатацию 124 тысячи новых оптических портов по всей стране.

Группой Казахтелеком в 2024 году направлено 215 млрд тенге на инвестиции в инфраструктуру связи и ИТ. Инвестиционная программа сфокусирована на модернизации и развитии сети фиксированного доступа, развитии мобильной сети на территории страны для повышения уровня доступности услуг связи, в том числе — доступа к сети интернет для населения и улучшения качества связи. Основная часть инвестиций была направлена на внедрение новых технологий: 5G, оптический доступ, построение опорных сетей, создание систем защиты от киберугроз.

Среди направлений будущего развития — внедрение решений на базе искусственного интеллекта: AI-колл-центры, AI-платформы, телемедицина, умные остановки, видеоаналитика и даже дроны. Особое место в стратегии занимает новое направление — сотрудничество с низкоорбитальными спутниковыми LEO системами для организации связи в отдаленных селах и районах Казахстана, в том числе — для подключения к сети интернет.

В ближайшее время компания планирует создание собственного GPU-кластера высокой производительности для вычислений, задач ИИ и машинного обучения.

«Все эти проекты и инициативы, конечно же, требуют значительных инвестиций, часть из которых привлекается за счет заемных средств. Однако, на сегодняшний день финансовая устойчивость сохраняется на допустимом уровне, запас прочности имеется. Кроме этого, в кредитном портфеле Группы отсутствуют валютные займы, что снижает подверженность валютному риску в случае ослабления национальной валюты. Что же касается дивидендов по итогам 2024 года, а также дивидендов в результате сделки по продаже „МТ-С“, по этим вопросам окончательное решение должны принять акционеры компании на годовом общем собрании акционеров, которое запланировано на 15 мая», — заключил Арнур Нуркатов.

Он добавил, что АО «Казахтелеком» остается лидером телекоммуникационного сектора Казахстана. Компания предоставляет услуги фиксированной связи, широкополосного интернета, мобильной связи, платного ТВ и цифровых продуктов по всей стране. Инфраструктурное преимущество компании — более 91,8 тысяч километров оптических линий связи, 1,9 млн абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет и свыше 1,2 миллионов точек подключения к платному ТВ.