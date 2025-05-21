В цену смартфонов хотят включить отечественные приложения, которые обяжут установить

В закон РК «О связи» предлагается внести статью «Предварительная установка программного продукта».

Покупая девайс, сейчас можно договориться, чтобы продавец установил на него какой-то пакет приложений, но по его выбору и за дополнительную плату. Эту ситуацию хотят поменять, обязав перед продажей устанавливать перечень именно тех программ, которые определит государство. Новые нормы об обязательной предварительной установке программных продуктов, включенных в соответствующий перечень, содержатся в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных». Документ разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. МЦРИАП же будет и формировать перечень, передает Zakon.kz.

Как формулирует разработчик, это делается для цифрового суверенитета страны, поскольку подразумевается «включение в перечень обязательных к установке программных продуктов отечественного производства, что будет способствовать поддержке местных ИТ-разработчиков». Включение местного IT-продукта гарантирует, что устройства, поступающие на рынок, будут оснащены решениями, которые отвечают требованиям по защите информации и безопасности, минимизируя риски для пользователей и критической инфраструктуры.

В закон РК «О связи» предлагается внести статью 17-2 «Предварительная установка программного продукта»: «При ввозе на территорию РК оконечного оборудования, а также при сборке или модификации такого оборудования на территории РК продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить предварительную установку программного продукта, включенного в Перечень программных продуктов, обязательных к предварительному установлению на оконечное оборудование».