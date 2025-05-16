Объем оплат по QR опередил оплаты картой

На интернет и мобильный телефон пришлось почти 80% безналичных платежей.

Объем безналичных платежей на территории Казахстана с использованием платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь–март текущего года достиг 40,3 трлн тг. — на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Наглядный пример роста в секторе: объем безналичных платежей в РК за первый квартал 2025 года был больше, чем в совокупности за весь 2020-й (34,6 трлн тг), передает Finprom.kz.

Средний чек одной безналичной операции за год вырос на 1 тыс. тг. — с 12,3 тыс. тг. до 13,3 тыс. тг. Доля безналичных платежей от всего оборота по картам за январь–март 2025 года составила 87,1%, против 85,5% за первый квартал 2024-го. Для сравнения: в январе–марте 2020 года доля безналичных платежей составляла 59,8% от всего оборота.

Почти 80% всех безналичных платежей на территории страны пришлось на интернет и мобильный телефон: 32,2 трлн тг за январь–март текущего года, рост за год-на 23,3%. Платежи через POS-терминалы по QR опередили по объему платежи картой или гаджетами (Apple Pay, Samsung Pay и проч.): 4,1 трлн против 4 трлн тг. На безналичные платежи через банкоматы и иные устройства пришлось менее 0,1% от всего объема безналичных платежей.

В региональном разрезе более половины безналичных платежей с использованием платежных карт, пришлось на Алматы (20,6 трлн тг.). Далее идут Астана и Шымкент: 3,7 трлн тг. и 2,4 трлн тг. соответственно.

Доля безналичных платежей от всего оборота по картам варьировалась от 73% в Северо-Казахстанской до 91,5% в Алматинской области. Значительный уровень проникновения безналичных платежей также был отмечен в Алматы и Туркестанской области: 91,4% и 89,1% соответственно. Наименьший показатель, помимо СКО, также наблюдался в Улытауской области (76,6%).