Нацбанк РК: платежные карты, итоги 2021

В январе-декабре 2021 года по платежным картам казахстанских эмитентов прошло транзакций на 93,7 трлн тенге.

Национальный Банк Казахстана представил статистику использования платежных карточек и электронных банковских услуг по состоянию на 1 января 2022 года. Эмиссией платежных карт осуществляют в РК 19 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карты локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карта АО «Ситибанк Казахстан» и система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

По состоянию на 1 января 2022 года в РК находится в обращении 59,3 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные карты с долей 73,62%, доля кредитных карт составляет 23,34%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 3,04%.

В январе–декабре 2021 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 93,7 трлн тенге, количество — 6 542,5 млн транзакций. При этом за аналогичный период 2020 года количество безналичных транзакций выросло в 2,2 раза, до 6 271,3 млн операций и в 2,1 раза в объеме, достигнув 73,1 трлн тенге. Держателями платежных карт было проведено 271,1 млн операций по снятию наличных денег на сумму 20,6 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-декабрем 2020 года — на 8,8%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 23,9%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (66,9% от общего количестве операций и 83,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (33,1% и 16,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,7% и 87,2% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).