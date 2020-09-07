Казахстанцы поедут на чемпионат мира по киберспорту в Израиль

У каждого гражданина РК, которому исполнилось 18 лет, есть шанс побороться за место в сборной страны.

Куанышбек Есекев, президент Qazaq Cybersport Federation, сообщил о том, что сборная Казахстана как страны, аккредитованной в IeSF, примет участие в 12-м чемпионате мира по киберспорту, решающий этап которого в режиме оффлайн пройдет в израильском Эйлате. На мировом первенстве будут представлены три дисциплины: PES 2020, Tekken 7 и DOTA2. Лучшие казахстанские игроки и команды впервые за многие годы получат представительство на чемпионате.

«Это стало возможным благодаря нашему своевременному вступлению в ряды IeSF, а также проведенной работе за короткий промежуток времени (всего около полугода) с момента вступления в ряды этой представительной организации. Кто получит возможность представлять Казахстан в Эйлате? Летом этого года, анонсируя наши национальные турниры Alaman FastCup и Alaman #StayHome2, мы упоминали о том, что их участники могут получить в довесок к призовым бонус в виде путевки на международные соревнования. Qazaq Cybersport Federation не стала раскрывать все карты раньше времени, но теперь это время пришло: у каждого гражданина Республики Казахстан, которому исполнилось 18 лет, есть шанс побороться за место в сборной страны, которая в декабре этого года дебютирует на ЧМ в Эйлате на IceMall Arena», — рассказал Куанышбек Есекеев.

Для того, чтобы претендовать на место в сборной, необходимо зарегистрироваться в качестве участника турниров Alaman FastCup и Alaman #StayHome2 на платформе pinger pro, продемонстрировать свой высокий уровень в национальных турнирах — и стать в итоге единственным представителем Казахстана на ЧМ в PES 2020 или Tekken 7, либо войти в казахстанскую пятерку по DOTA2.

«Мы начинаем отбор лучших игроков и команд в национальную сборную, но предупреждаю, что нынешний отбор — далеко не последний, ведь Казахстан теперь как член IeSF будет участвовать в международных ивентах под эгидой этой организации постоянно», — добавил глава Федерации киберспорта.

Более того, членство в International Esports Federation дает Казахстану возможность проводить международные турниры и национальные отборочные игры под эгидой IeSF на своей территории. Таким образом, Федерация киберспорта РК намерена не только формировать национальные сборные по различным дисциплинам, но и создавать условия для их полноценной подготовки к международным турнирам.

«Этих турниров будет все больше и больше. Хочу напомнить, что в мае этого года Qazaq Cybersport Federation вступила в образованную в декабре 2019 года Global Esports Federation (GEF, Глобальную федерацию киберспорта), главной целью которой является продвижение киберспорта в число олимпийских дисциплин. И GEF, как и азиатская федерация киберспорта, планирует вовлечь своих участников в целую сеть международных состязаний различного ранга. Так что в обозримом будущем активность Qazaq Cybersport Federation даст казахстанским любителям киберспорта большие возможности заявить о себе на международной арене», — заключил спикер.