Национальная федерация стала 57-м членом IeSF.

В марте 2020 года Qazaq Cybersport Federation вступила в Международную федерацию киберспорта (IeSF). Это позволит усилить обмен опытом с зарубежными коллегами, а также выстроить более эффективный диалог с международными игроками рынка — издателями игр, крупными правообладателями и организаторами турниров. Также это позволит расширить спектр престижных международных соревнований, в которых смогут участвовать казахстанские киберспортсмены.

«На фоне пандемии коронавируса, когда повсеместно отменяются крупные международные турниры, киберспорт, в который можно играть и за которым можно следить дистанционно, становится „тихой гаванью“ для участников и зрителей. Ярким примером является турнир среди казахстанских любителей киберспорта Alaman, который уже проводится в стране в режиме StayHome. Казахстанцы под эгидой Qazaq Cybersport Federation и при поддержке АО „Казахтелеком“ ведут безконтактные киберспортивные битвы в режиме онлайн, не выходя из дома», — отметил Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation.

Он подчеркнул, что у турнира Alaman StayHome уже есть зрители, которые следят за битвами из дома, с помощью гаджетов. Разработанная Qazaq Cybersport Federation платформа Pinger.kz позволяет проводить турниры в режиме онлайн и наблюдать за ними в режиме реального времени.

«Все это позволит резко увеличить количество поклонников этого вида спорта не только в Казахстане, но и во всем мире. Не исключено, что в ближайшем будущем киберспорт станет олимпийским видом спорта. Казахстан не должен выпадать из общемировой тенденции, а членство в IeSF позволит республике работать напрямую с Международным олимпийским комитетом в вопросах участия наших соотечественников в турнирах под эгидой IeSF и в киберспортивных дисциплинах на олимпиадах. Кроме этого, теперь у Казахстана есть возможность проводить международные турниры и национальные отборочные игры на территории страны под эгидой международной федерации, а также принимать участие в принятии решений насущных вопросов в сфере киберспорта. Вступление в IeSF является признанием заслуг нашей страны международной киберспортивной общественностью. Федерация Киберспорта Казахстана за небольшой период существования уже наладила серию турниров на регулярной основе, в ходе которых выявлены новые молодые таланты, уже заяввшие о себе на весь Казахстан. QCF находится в постоянном поиске новых возможностей для роста киберспорта в стране, и вступление в созданную в 2008 году международную федерацию позволит вывести этот процесс на новый виток», — подчеркнул спикер.