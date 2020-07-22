Асель Жанасова назначена вице-министром торговли и интеграции

Она будет отвечать за цифровизацию в отрасли.

Постановлением правительства РК Асель Жанасова назначена на должность вице-министра торговли и интеграции. Ранее она занимала должность директора по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».

«Хочу поблагодарить команду МФЦА и наших партнеров за совместную и плодотворную работу. За эти годы была реализована концепция „цифрового финансового хаба“, создана высококачественная IT-инфраструктура. Благодаря ей мы с легкостью перешли в онлайн-режим работы во время карантина, не нарушая „Business as usual“. Запущены онлайн-платформы e-Residency (электронное резиденство МФЦА), eJustice (электронное правосудие). Мы также активно занимались развитием финтех-отрасли. Это поддержка стартапов, формирование регуляторной базы, создание новых возможностей для обучения. Нашей целью было создание экосистемных платформ совместно с рынком. Главным показателем качества этой работы и большой гордостью для нас является оценка экспертов из Startup Genome, назвавших Казахстан одним из лидером финтех-сферы», — отметила Асель Жанасова.

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году она окончила Кембриджский университет по международной стипендии «Болашақ», а в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета и МГУ имени Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 по 2014 год Асель Жанасова работала специалистом по информационным технологиям, менеджером управления по информационным технологиям, директором департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC (Лондон). В 2014–2016 гг. занимала должность советника директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК, заместителя директора департамента цифровых технологий Национального банка. В 2016–2017 гг. была председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг „Зерде“». В 2017–2018 гг. работала советником управляющего Международным финансовым центром «Астана».

Асель Жанасова пояснила, что ее новая должность связана с развитием Digital Trade в Казахстане — это электронная коммерция, цифровизация государственных услуг в сфере торговли, а также техническое регулирование и метрология.

Напомним — за последние несколько дней в Казахстане произошло несколько крупных изменений в госуправлении — Аскар Жумагалиев покинул должность министра цифрового развития, а Багдат Мусин с должности советника Президента по цифровизации перешел на пост вице-министра цифрового развития.