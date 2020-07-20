Багдат Мусин стал вице-министром цифрового развития

Ранее он являлся советником Президента по цифровизации.

Постановлением правительства Мусин Багдат Батырбекович назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Кроме того, он будет временно исполнять обязанности министра. Премьер-министр уже представил Багдата Мусина коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. До 20 июля 2020 года Багдат Мусин являлся советником Президента по цифровизации. Напомним, ранее стало известно об уходе Аскара Жумагалиева с должности министра цифрового развития РК.

Он родился в 1983 году в Павлодарской области в городе Экибастуз. В 2004 году окончил Университет имени С. Демиреля. Свою карьеру начал в 2004 году как главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». В последние годы работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С июля 2019 года был избран членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

За последние несколько месяцев Президент не раз говорил о недочетах госпрограммы «Цифровой Казахстан» и выражал недовольство темпами цифровизации в стране. 10 апреля текущего года он поручил пересмотреть госпрограмму, подчеркнув, что это должно пройти без дополнительных финансовых затрат. А на недавнем расширенном заседании правительства он напомнил о проблемах, с которыми столкнулись учителя и ученики совсем недавно, когда были вынуждены перейти на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, пандемия придала большой импульс цифровой экономике, но также выявила и существенные недоработки и ошибки.