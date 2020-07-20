Багдат Мусин освобожден от должности советника Президента по цифровизации

О новой должности, которую он займет, пока не сообщается.

Сегодня стало известно о том, что Мусин Багдат Батырбекович распоряжением Главы государства освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу. О новой должности, которую он займет, пока не сообщается.

Напомним, советником Президента РК Багдат Мусин был назначен 16 марта 2020 года. До этого он работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, еще раньше — занимал должность председателя правления АО «Казпочта».

Сегодня же было объявлено об уходе с должности Аскара Жумагалиева, являвшегося министром цифрового развития РК.