Аскар Жумагалиев покинул должность министра цифрового развития

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Указом Главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Он занимал эту должность с 17 июня 2019 года, когда была проведена реорганизация Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года. Он окончил Свердловское суворовское военное училище, после чего получил в Казахском национальном техническом университете (Алма-Ата) специальность «радиосвязь, радиовещание и телевидение». Затем Жумагалиев поступил в Казахский гуманитарно-юридический университет, который закончил по специальности «юриспруденция». Имеет ученую степень «Магистра в области электронного управления» при Федеральной политехнической школе Лозанны. В 2000 году Аскар Жумагалиев был назначен начальником Управления РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика». С 2000 по 2006 занимал ряд должностей в структуре информатизации и связи, после чего возглавил АО «Казахтелеком». В 2010–2012 годах был министром связи и информации РК. После этого он вернулся в МТК РК, возглавив ведомство, а затем был назначен на должность председателя Агентства РК по связи и информации. С 2014 по 2015 годы работал заместителем министра по инвестициям и развитию РК. Далее — два года руководил АО «НАК «Казатомпром». В 2017 году Аскар Жумагалиев был назначен заместителем премьер-министра РК, а с декабря 2018 являлся министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Стоит отметить, что на расширенном заседании Правительства РК, которое прошло 10 июля 20202 года, Президент высказался о существенных недоработках госпрограммы «Цифровой Казахстан», которые были выявлены из-за пандемии. Это уже не первая критика — весной Касым-Жомарт Токаев уже поручал пересмотреть «Цифровой Казахстан», заявив о ненадлежащей работе, проведенной в сфере цифровизации в РК.