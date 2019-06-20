Назначен министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Министерство было реорганизовано — оно избавилось от части функций.

Главой Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК назначен Аскар Жумагалиев. Напомним — 17 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, передает Today.kz.

«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе Главы государства.

Аскар Жумагалиев родился 2 августа 1972 года. Он окончил Свердловское суворовское военное училище, после чего получил в Казахском национальном техническом университете (Алма-Ата) специальность «радиосвязь, радиовещание и телевидение». Затем Жумагалиев поступил в Казахский гуманитарно-юридический университет, который закончил по специальности «юриспруденция». Имеет ученую степень «Магистра в области электронного управления» при Федеральной политехнической школе Лозанны.

С 1996 года до конца ХХ века Аскар Жумагалиев работал директором частного предприятия, заведующим сектором в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным специалистом и начальником отдела Комитета транспортного контроля МТК РК. В 2000 году он был назначен начальником Управления РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика». С 2000 по 2006 занимал ряд должностей в структуре информатизации и связи, после чего возглавил АО «Казахтелеком». В 2010–2012 годах Аскар Жумагалиев был министром связи и информации РК. После этого он вернулся в МТК РК, возглавив ведомство, а затем был назначен на должность председателя Агентства РК по связи и информации. С 2014 по 2015 годы работал заместителем министра по инвестициям и развитию РК. Далее — два года руководил АО «НАК «Казатомпром». В 2017 году Аскар Жумагалиев был назначен заместителем премьер-министра РК, а с декабря 2018 являлся министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.