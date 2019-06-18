Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности реорганизовано

Оно избавилось от части функций, но получило новые от других министерств.

17 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства национальной экономики и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Это сделано с целью совершенствования системы государственного управления РК.

Отныне Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан будет называться «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности». Оно получило функции и полномочия Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии, а также Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности и научно-технического развития страны.

В то же время, некоторые функции «старого» министерства переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития (в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа) и Министерство национальной экономики (в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва).

Правительству поручено обеспечить перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию Президента. Он вводится в действие со дня подписания.