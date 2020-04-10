Президент поручил пересмотреть «Цифровой Казахстан»

Глава государства продлил режим ЧП в Казахстане и высказался по вопросам цифровизации и дистанционного обучения.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению. Помимо прочего, Президент РК раскритиковал систему E-learning и заявил о неготовности госорганов организовать дистанционное обучение в стране.

Напомним — с началом четвертой четверти школьники и их родители испытывают затруднения с доступом к ресурсам для дистанционного обучения, включая и сервис Kundelik. Изначально планировалось наладить онлайн-вещание уроков, однако от этой идеи отказались ввиду отсутствия платформы, способной выдержать соответствующую нагрузку. При этом в министерстве образования в качестве причины назвали «неприспособленность» казахстанского интернета.

«С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, „крякнулась“. В eGov также наблюдались перебои», — отметил Президент.

Он обратил внимание на то, что в поствирусный период следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов и злоупотреблений. Основная задача — подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень.

«Чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства. С учетом нового опыта госпрограмму „Цифровой Казахстан“ следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат. Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил недостаточность работы по предоставлению социальной помощи гражданам. По его словам, вопрос получения платежных карт является одним из самых острых. При этом стало очевидно, что техническая инфраструктура, нормативная среда и бизнес-процессы госорганов в РК оказались не готовы к возникшей ситуации.

«Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей. Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт», — заявил Президент.