На Kundelik произошел масштабный сбой

Ресурс не выдержал нагрузку, связанную с началом четвертой четверти.

Казахстанские пользователи школьной системы Kundelik.kz пожаловались на сбои в системе, наблюдавшиеся 6 апреля. Проблемы с доступом в основном коснулись пользователей с низкой скоростью интернета. Вторая проблема — тяжелые файлы, которые пытались прикрепить к системе, передает Sputnik.

«Около миллиона уникальных пользователей пытались войти в систему, порядка 30 миллионов раз. В связи с такой нагрузкой, которой никогда не было, наблюдались небольшие сбои, которые коснулись 20% населения. Педагоги и ученики при выдаче или выполнении задания прикрепляют очень объемные файлы, иногда до 400 мегабайт. Мы поставим ограничения и просим обращать внимание на объем документов», — отметил глава проекта Kundelik.kz Мухтар Ильясов.

По словам Ильясова, в минуту Kundelik.kz посещало в среднем до 60 тысяч человек, иногда это число достигало 150 тысяч человек в минуту. Также зафиксированы две DDoS-атаки, которые были отражены.

Напомним, в Казахстане началась четвертая четверть, которую учащиеся пройдут дистанционно. В конце апреля или начале мая школьники напишут контрольные работы (СОР и СОЧ) — по одной вместо положенных двух-трех. Что касается Единого национального тестирования, то его переносить не будут. Выпускникам доступен онлайн-тренажер с 70 вариантами заданий.