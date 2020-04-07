Пробное онлайн-тестирование к ЕНТ запустили для выпускников школ

Уже выпущено 70 вариантов тестов.

Пробное онлайн-тестирование по подготовке к ЕНТ запустили для выпускников школ. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

«Причин для переноса ЕНТ у нас нет. Раньше мы проводили в школах пробные тесты. Сейчас такой возможности нет, в связи с этим мною было дано поручение Национальному центру тестирования. Они подготовили 70 вариантов тестов и бесплатно разместили. Тренажер готов, и многие уже пользуются. Интересно, что в десятки раз увеличилось количество людей, которые тестируются, чем в период с января по март», — сказал Аймагамбетов.

По его словам, когда все 70 вариантов тестов будут пройдены, министерство опубликует новые.