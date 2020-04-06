Онлайн-вещания уроков не будет

Интернет в Казахстане не приспособлен — глава МОН.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, выступая на брифинге в СЦК, заявил, что интернет в Казахстане не приспособлен для онлайн-обучения. По словам министра, онлайн-стриминг в масштабах всей страны «нереален».

«Мы увидели много неудобных и проблемных моментов, в первую очередь, технического плана. Мы убедились, что в целом. Такое образование, со всеми имеющимися проблемами, неэффективно. Мы увидели, что многие родители не могли подключаться или во время подключения обрывалась связь, многие школы тоже не могли подключаться. Были разные другие проблемные вопросы. И в целом, интернет в нашей стране не приспособлен для того, чтобы 2,5 млн детей выходили в прямом эфире и обучались через онлайн-систему», — сказал Аймагамбетов.

В связи с этим было решено использовать альтернативные варианты.

«Чтобы подключение было эффективным и наши дети получали более качественные знания, мы приняли решение, что нам нет необходимости проводить обучение онлайн. Обучение будет проводиться через те программы, о которых я говорил ранее… Мы будем основываться на других механизмах. На родительских собраниях такие предложения звучали», — заключил министр.

Позже Багдат Мусин, советник Президента по цифровизации, уточнил, что в РК решено было отказаться от уроков в формате видео-конференций. А в качестве альтернативы будут использоваться платформы Bilimland.kz и Daryn.online.

«Платформы имеют необходимое для того, чтобы проводить уроки в онлайн-формате. Там раздаются задания, учитель может видеть, какие задания просмотрены конкретным учеником, и отслеживать результаты тестов после каждого урока. Это и есть прелесть цифровых образовательных ресурсов. С Kundelik все итак уже знакомы. Не могу сказать, что система идеальна. Но, там могут и будут раздавать задания, вести расписание и проставлять оценки. Также по информации Минобразования, на Kundelik также имеются и видеоуроки с тестами», — отметил Багдат Мусин.

Советник Президента заявил о намерении самостоятельно оценить работоспособность этих ресурсов. Багдат Мусин намерен посетить офисы Bilimland, Daryn.online и Kundelik, чтобы «объективно показать, что происходит на самом деле».