Школьники, а также студенты вузов и колледжей в сентябре «пойдут» учиться дистанционно.

Глава Министерства образования и науки РК на онлайн-брифинге в СЦК разъяснил, как будут учиться студенты колледжей и вузов. По словам Асхата Аймагамбетова, новый учебный год для колледжей и казахстанских вузов стартует в дистанционном формате. Однако, несмотря на то, что все занятия будут проходить удаленно, первокурсники и выпускники смогут проходить производственное обучение, профессиональную практику или делать лабораторные работы в обычном режиме. Для этого должны быть организованы индивидуальный график и подход.

Дети с 1-го по 11-й классы тоже будут учиться дистанционно. Ранее на заседании правительства Алексей Цой, глава минздрава, высказался о необходимости онлайн-обучения для школьников. По его словам, эпидемиологическая ситуация такова, что следует рассмотреть возможность дистанционного обучения для всех школьников в первой четверти. Исключением могут стать лишь учащиеся малокомплектных школ.

Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке сферы образования к старту нового учебного года. Было закуплено 35 тыс. компьютеров, модернизированы интернет-платформы, подготовлен учебный материал по предметам для первой и второй четвертей.

«Каждый акимат должен обеспечить подключение интернет-платформы со стриминг-возможностью для проведения онлайн-обучения. В настоящее время закуплено более 36 тысяч компьютеров, до 1 сентября акиматы регионов будут закупать дополнительно необходимое количество компьютеров», — заявил глава Министерства образования и науки РК.

Вместе с тем, Президент на недавнем расширенном заседании правительства напомнил о проблемах, с которыми столкнулись учителя и ученики совсем недавно, когда были вынуждены перейти на онлайн-обучение. По мнению Касым-Жомарта Токаева, пандемия придала большой импульс цифровой экономике, но также выявила существенные недоработки и ошибки.

«Переход на дистанционный метод обучения показал, что существуют серьезные проблемы, касающиеся качества инфраструктуры и интернета. Более двадцати процентов учителей не смогли дистанционно эффективно обучать, так как в домах нет полноценного интернета и компьютера. Из более четырехсот тысяч компьютеров, находящихся на балансе школ, только сорок процентов оказались пригодными. Это результат работы акиматов и министерства. Акиматам необходимо немедленно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы и отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой. 1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству исправить все недочеты программы «Цифровой Казахстан» и до конца года обеспечить качественным интернетом все населенные пункты страны, где проживает свыше 250 жителей.