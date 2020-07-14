В Казахстане появился «крем от 5G-излучения»

Граждане страны не остались в стороне от новых веяний и активно подключились к муссированию различных теорий заговора о вреде 5G.

С распространением пандемии коронавируса население различных стран мира начало впадать в панику из-за предполагаемой связи внедрения сетей 5G с возникновением Covid-19. Так, например, в Великобритании «прогрессивная общественность» на волне конспирологических теорий организовала поджоги телеком-оборудования провайдеров связи, стараясь уничтожить вышки 5G. В результате акции пострадало порядка 20 вышек сотовой связи, не все из которых, к слову, имели отношение к новому стандарту связи. Еще один случай произошел в Перу, где крестьяне захватили в заложники ремонтников, ремонтировавших антенну возле их поселка. А граждане Украины даже запустили петицию о запрете связи 5G «из-за ее отрицательного влияния на здоровье». Петиция уже набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, и теперь Владимир Зеленский, президент Украины, должен дать на нее ответ. Сторонники еще одной теории заговора уверены, что инфекции Covid-19 не существует вовсе, и она выдумана для распространения сетей 5G с целью облучения и чипирования населения. Под этим флагом в мае была сожжена вышка МТС в Северной Осетии.

Частота подобных случаев заставила ВОЗ выступить с опровержением распространяемых слухов. О том, что мобильные сети 5G не способствуют распространению Covid-19, заявляют и операторы связи по всему миру.

«Мобильные сети 5G не способствуют распространению Covid-19. Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия Covid-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. Covid-19 передается воздушно-капельным путем, т. е. когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу», — заявили в ВОЗ.

Казахстан, однако, не остался в стороне от новых веяний, граждане страны тоже активно подключились к муссированию различных теорий заговора. И пока МВД расследует слухи о «распылении вируса с вертолетов» и «вредоносных» вышках 5G, некоторые предприимчивые граждане наладили продажу «крема от 5G-излучения». Не совсем понятно, помогает ли этот крем от излучения, вызывающего коронавирус, но одну баночку алматинский продавец на OLX оценил аж в 15 тыс. тг. Объявление о продаже чудо-средства появилось на интернет-площадке 2 июня, и к настоящему моменту уже недоступно. Тем не менее, в кэше поисковика Google ссылка на эту страницу сохранилась.