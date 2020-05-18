Асхат Аймагамбетов отметил, что были использованы все имеющиеся возможности для того, чтобы обучение не прерывалось.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал петицию родителей «За традиционные очные школы», передает Zakon.kz.

«Хочу обратиться ко всем родителям, которые переживают за будущий формат обучения в Казахстане. Дистанционное обучение — это вынужденная мера, на которую мы пошли в связи с мировой пандемией Covid-19. Перед нами стояла задача сохранить здоровье учащихся и работников системы образования, но при этом не прерывать процесс обучения», — отметил министр.

Он добавил, что по данным ЮНЕСКО, по всему миру больше 1,5 миллиарда школьников продолжили учиться при помощи дистанционных технологий.

«Мы использовали все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы обучение не прерывалось. Я считаю, что, несмотря на некоторые накладки, в целом процесс был организован. Тем не менее дети, родители, учителя и министерство — мы все понимаем, что на сегодняшний день самым эффективным и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Никто традиционную форму очного обучения не отменяет», — сказал он.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в будущем необходимо быть готовыми к такого рода обстоятельствам. В частности, развивать технологии дистанционного обучения и проводить информатизацию школ.

«Возьмем, к примеру, ситуацию, когда школьники из-за погодных условий пропускают занятия, а потом наверстывают пропущенный программный материал. Или ситуацию, когда ребенок по состоянию здоровья занимается дома и т. д. Мы все понимаем, что учеба в школе в привычном нам всем очном формате обучения сегодня является наилучшим решением, и надеемся, что следующий учебный год пройдет в стенах школ», — резюмировал глава МОН.