Специальный безлимитный тариф введут для школьников и учителей

Вынужденный переход на дистанционное обучение вносит коррективы в процесс цифровизации.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проработает вопрос запуска в Казахстане специального тарифного плана, которым смогут пользоваться школьники и учителя. Об этом рассказал глава ведомства Аскар Жумагалиев. Новый тариф, предусматривающий безлимитные звонки между учителями и учениками и свободный доступ на образовательные ресурсы, появится после проработки всех деталей с операторами сотовой связи.

Новый тариф запустят в поддержку дистанционного обучения. Уже озвучено, что учебный год в Казахстане для всех учащихся начнется онлайн. Вместе с тем, Президент выразил сомнения «в готовности министерства к этому событию». Он поручил пересмотреть недочеты программы «Цифровой Казахстан».

Аскар Жумагалиев рассказал, что в нее будут внесены изменения. Предлагается создать в РК 10 технологических платформ, усилить переход на казахстанские ИТ-решения, реализовать возможности хранения и обработки данных внутри страны. По словам министра, эти изменения уже находятся на согласовании в госорганах и в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение в правительство.

В настоящее время интернетом в РК охвачено 4649 населенных пунктов. В текущем году планируется завершить проекты по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах и развитию ШПД. В результате этой работы охват населения доступом в интернет составит 99,3%.