Учителям повысят IT-компетенции

Они пройдут онлайн-курсы по основам киберпедагогики и методологии обучения в дистанционном формате.

По словам министра образования Асхата Аймагамбетова, выступившего на площадке СЦК, для обучения детей в дистанционном формате педагоги должны уметь работать с технологиями и интернет-платформами. Для этого в рамках подготовленных МОНом курсов учителям будет предоставлена возможность повышения своей квалификации в этом направлении. Вторая часть программы обучения состоит из вопросов изучения киберпедагогики и методологии обучения.

«Преподавание в дистанционном формате очень сильно отличается от традиционной классно-урочной системы. С точки зрения методологии и технологии обучения это очень важный процесс. Поэтому перед нами стоит задача — повысить квалификацию всех наших коллег для того, чтобы у них были IT-компетенции и они могли преподавать в новых условиях в формате дистанционного обучения», — добавил глава ведомства.

С 20 июля педагоги приступят к прохождению курсов.