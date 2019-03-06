МФЦА запускает сервис электронного правосудия

Ejustice позволит подать исковое заявление удаленно и посмотреть статус дела онлайн.

Международный Финансовый центр «Астана» запускает уникальную онлайн платформу по разрешению экономических споров. По словам ее разработчиков, подобного рода сервис станет первым на территории Евразии, передает Kazakh-tv.

Как отметил регистратор и руководитель аппарата суда и международного арбитражного центра МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холтом, в 2018 году были полностью заложены вся судебная и арбитражная системы финцентра. На основе лучших мировых практик разработаны правила судопроизводства и арбитража, а также произведен отбор судей. Защита прав и интереса бизнеса, способствуют привлечению международных инвестиций в Казахстан.

«Мы организуем запуск инновационного сервиса международного класса, называемого „eJustice“. Это система электронного правосудия. Это важное достижение суда и арбитражного центра на таком раннем сроке работы. Наличие такой системы позволяет нам уверено сказать, что суд МФЦА и Международный арбитражный центр уже заняли свое достойное место на мировой карте арбитражных центров и коммерческих судов. Такие центры, основанные на процессуальных нормах Англии и Уэльса, впервые появились в Евразии. Наличие eJustice в суде МФЦА и арбитражном центре позволит человеку, в какой бы точке земли он не находился, подать исковое заявление, посмотреть статус своего дела онлайн. А значит, наши клиенты смогут сэкономить свои деньги и время», — говорит Кристофер Кэмпбелл-Холт.