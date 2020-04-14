Beeline разместил точки обслуживания в аптеках

Оператор обеспечил онлайн-доступ практически ко всем сервисам, однако остаются клиенты, которым привычнее получать услуги офлайн.

Точки обслуживания Beeline Казахстан появились в аптеках Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Караганды и Уральска. При обращении к менеджерам сотового оператора клиенты могут получить основной набор услуг, оформить заказ на подключение к интернету, а также зарегистрировать и перерегистрировать номер. Сервис доступен в аптеках Europharma. По причине ЧП все официальные офисы обслуживания Beeline в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте закрыты. Количество аптек будет увеличиваться и дополняться другими регионами.

«Мы обеспечили онлайн-доступ практически ко всем сервисам. Однако остаются клиенты, которым привычнее получать услуги офлайн. Чаще всего это люди старшего возраста. Из всех объектов, функционирование которых разрешено в рамках карантина, под наши нужды подошли именно аптеки. Там возможно создать безопасные условия как для персонала Beeline, так и для наших абонентов, обратившихся за услугой», — прокомментировал Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан.

Он рассказал, что компания продолжает работу в усиленном режиме. Технические подразделения поддерживают функционирование сети, все работы по модернизации ведутся в плановом режиме. Для повышения уровня сервиса усилена работа колл-центра, значительно увеличено количество менеджеров на линии, отрабатываются обращения в социальных сетях.

Напомним — Beeline предоставил бесплатные пакеты связи находящимся за пределами страны казахстанцам, а также открыл полный пакет ТВ зрителям на период карантина. Компания обеспечила бесплатную мобильную связь казахстанским пенсионерам и людям с ограниченными возможностями на время карантина по тарифным планам «Социальный» и «Со-общение+». Бесплатные пакеты связи получили также больше 16000 медработников.