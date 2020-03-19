Beeline обеспечит пожилых людей связью на время ЧП бесплатно

Голосовой и интернет-трафик получат все пользователи тарифных планов «Социальный» и «Со-общение ».

Beeline предоставит бесплатную мобильную связь казахстанским пенсионерам и людям с ограниченными возможностями на время карантина и ЧС. Голосовой и интернет-трафик получат все пользователи тарифных планов «Социальный» и «Со-общение+».

«Мы хотим поддержать казахстанцев не только словами, но и реальными делами в сложный период карантина и ЧС в стране из-за коронавирусной инфекции. В наших силах помочь людям, особенно преклонного возраста и с ограниченными возможностями, минимизировать контакты и поддерживать связь по телефону без каких-то особых ограничений. Сегодня мы начисляем всем пользователям социальных тарифов дополнительные пакеты минут и интернета, достаточные для связи с близкими. Желаем казахстанцам здоровья и спокойствия!», — прокомментировал инициативу Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

По данным из открытых источников в Казахстане на данный момент около 2 млн человек, перешагнувших черту пенсионного возраста. Специально для них, а также для людей с ограниченными возможностями в 2016 году был запущен тарифный план «Социальный». Все абоненты тарифа в период ЧС автоматически получат 300 минут голосового трафика на все номера РК и 30 Гб интернет-трафика, которые будут действовать до 30 апреля 2020.Такой же пакет будет начислен абонентам тарифного плана «Со-общение+» для людей с ограниченными возможностями по слуху.

Ранее Beeline предоставил бесплатные пакеты связи, находящимся за пределами страны казахстанцам, а также открыл полный ТВ-пакет для своих зрителей на период карантина.