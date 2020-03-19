Beeline предоставляет бесплатный роуминг и добавляет каналы в ответ на карантин

Находящиеся за пределами страны казахстанцы получат бесплатные пакеты связи Beeline. Также компания на время карантина открыла полный ТВ пакет без дополнительной платы.

Beeline предоставит 2 Гб интернета и 30 минут на звонки в роуминге на 30 дней. В странах, где интернет в роуминге недоступен, абоненты оператора получат 100 минут голосовых звонков. По словам представителей компании, около двух тысяч ее абонентов находятся сейчас в странах с высоким риском заражения. Оператор готов расширить пакет в случае осложнения обстановки. Для подключения не нужно принимать никаких действий, пакет минут и гигабайтов заработает автоматически, клиенты получат SMS о начислении

«Очень важно быть на связи со своими близкими в столь непростое время. Beeline заботится о своих клиентах, поэтому мы посчитали, что обеспечить наших соотечественников связью — закономерный шаг», — говорит Максим Цвыков, директор по маркетингу Beeline Казахстан.

Также компания решила увеличить до максимума — ста семидесяти семи — количество каналов абонентам, которые пользуются услугой «ТV Интернет Дома». В приложении BeeTV также добавились 30 новостных и развлекательных каналов. Зрители на домашнем карантине теперь могут без лишних расходов смотреть самые рейтинговые телеканалы, такие как ТНТ, Первый канал СНГ, Балапан, Euronews и казахстанские региональные каналы. Новости, фильмы и самые актуальные ТВ-передачи доступны и в услуге BeeTV. До 31 марта весь контент будет транслироваться бесплатно.

«Чтобы поддержать казахстанцев в условиях карантина, отмены мероприятий и ограничения работы кинотеатров, мы решили открыть для наших зрителей все доступные ТВ-каналы без какой-либо дополнительной платы. Надеемся, это поможет быть в курсе последних событий и проводить время безопасно и увлекательно. Впереди добрый праздник Наурыз, и широкий выбор передач — это прекрасный повод провести время дома в кругу семьи перед телевизором. Желаем казахстанцам здоровья, мира и домашнего уюта», — комментирует Сергей Лещенко, руководитель службы по развитию медиа-бизнеса Beeline Казахстан.