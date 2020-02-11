Итоги 2019: Казнет

150 тысяч доменов, блокировки и сокращение интернет-магазинов.

2019 год для Казнета ознаменовался достижением пика в 150 тысяч доменов, самыми жесткими блокировками за всю историю и сокращением, по оценкам экспертов, числа интернет-магазинов, несмотря на государственные меры поддержки электронной коммерции.

Узбекистан идет на обгон?

Для начала немного цифр. В ноябре 2019-го, Казнет почти добрался до отметки 150 тысяч доменов. Напомним, что 19 сентября 1994 года компания RelcomSL (Семипалатинск, ныне Семей) официально зарегистрировала национальный домен верхнего уровня –.KZ. С тех пор, для Казнета 19 сентября — дата сакральная. В 2012 году введена новая доменная зона –.ҚАЗ, использующая символы национального алфавита.

История со 150 тысячами доменов Казнета оказалась преждевременной. Давая предсказания, мы опирались на динамику роста отечественного сегмента Сети, но что-то пошло не так — к концу года доменная емкость зоны.KZ «провалилась» и не досчиталась 258 доменов по итогам декабря. В итоге.KZ закрывает год на отметке 149 029 доменов, а зона.ҚАЗ — на отметке 632 домена. Итого в сумме — 149 661. Как видим, до 150 тысяч не дотянули. Впрочем, настолько ли это важно?

Дальше небольшая ретроспектива. 2016 год Казнет начал на отметке 122 986 доменов (121 901 в зоне.KZ и 1 085 в зоне.ҚАЗ). По итогам декабря 2016 года, доменная емкость Казнета увеличилась на 3,5% — до 127 235 доменов (126 214 -.KZ и 1 021 -.ҚАЗ). Зона.KZ прибавила 4 313 доменов, а зона.ҚАЗ потеряла 64 домена. 2017 год Казнет завершил на отметке 135 808 (134 903 –.KZ, 905 –.ҚАЗ) — рост составил 6,7% (+8 573 доменов). За 140 тысяч доменов Казнет перевалил по итогам первого полугодия 2018 года.

Говоря о количественных оценках Казнета, мы из года в год возвращаемся к сравнению плотности доменных имен на душу населения (точнее, на 1000 жителей) — того, что есть в национальном доменном пространстве, с тем, что есть у наших соседей. В России, например, этот показатель составляет около 40 доменов на 1000 россиян. В Казнете плотность доменных имен — около 8 доменов на 1000 казахстанцев.

На перспективах доменной зоны.UZ остановимся подробнее. Судя по данным национального регистратора зоны Cctld.uz, на сегодня в Узбекистане зарегистрировано около 74 тысяч доменов второго уровня, за полтора года емкость зоны.UZ выросла на 14 тысяч. Речь идет о примерно 2,8 домена на 1000 жителей республики (население Узбекистана составляет 32,4 млн). Пока отрыв (8 против 2,8) выглядит значительным, но, не исключено, что Узнет вошел в зону быстрого роста, который Казнет уже миновал, выйдя на плато (см. график прироста доменных имен — источник KazNIC). Причин для резкого роста несколько. Первая — страна в целом и ее экономика, в частности, при новом президенте открываются. Во-вторых, там наблюдается стремительный рост населения, и эта молодежь, по крайней мере, значительная ее часть, «дружит» с интернетом. Динамика намекает на то, что уже через несколько лет Казнет уйдет на вторые позиции по емкости в Центральной Азии.

Перекрыли кислород

Чем запомнился пользователям Казнета 2019-й, так это самыми жесткими блокировками за всю его историю. Эта тема даже была освещена крупными мировыми СМИ. Euronews писала: «В Казахстане 9 мая провайдеры ограничили доступ к популярным социальным сетям, мессенджерам и интернет-ресурсам, включая многие независимые СМИ, а также сайт Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. В течение дня пользователи не могли открыть Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Доступ был восстановлен в четверг вечером. Международная неправительственная организация NetBlocks провела анализ блокировок и назвала их „необычной“». Также вышеуказанная организация отметила, что час блокировок по всей стране обходился экономике примерно в $7 млн. Эта цифра сразу же подверглась остракизму, несмотря на то, что NetBlocks.org подчеркнул, что сумма складывается из гипотетических финансовых потерь бизнеса, доход которого зависит от свободной работы интернета. Действительно, $7 млн в час смотрится чрезмерно. Особенно учитывая, что весь рынок электронной коммерции в Казахстане находится на уровне $1 млрд.

Если верить неправительственной организации Freedom House, Казнет продолжает оставаться «несвободным». В отчете за 2018 год Казахстан в этом рейтинге занял 46 место из 65 возможных (меньше баллов — больше свобод). Как сообщают во Freedom House, на оценку повлияли такие показатели, как препятствия для доступа в интернет (инфраструктурные и экономические барьеры для доступа, юридический контроль и контроль прав собственности на интернет-провайдеров, а также независимость регулирующих органов), ограничения в отношении контента (блокирование сайтов и контента, цензура) и нарушение прав пользователя (слежение за онлайн-деятельностью, конфиденциальность и последствия для онлайн-выступлений). Подробнее по этой ссылке.

Невозможно обойти тему и Qaznet Trust Network, вокруг которого развернулась острая дискуссия. Основной целью внедрения сертификата была задекларирована защита пользователей и их персональных данных. На стороне скептиков было то, что сертификат не признало мировое сообщество, его не включили в список доверенных. Соответственно, при его установке велик риск того, что он может быть подделан. Нет смысла пересказывать то, что вы сможете найти в достаточно подробном «разборе полетов», связанном с QNT. Так или иначе, под давлением власть отказалась от повсеместного внедрения сертификата.

С другой стороны

Мы обратились к экспертам, попросив охарактеризовать ушедший год. Александр Ляхов, популяризатор и летописец Казнета, стоящий у его истоков, ностальгически замечает, что именно в ушедшем году состоялась окончательная ликвидация АО «Нурсат» — одного из первых в Казахстане интернет-провайдеров. «Второе — я бы отметил отмену под давлением экспертов и общественности необходимости в установке Национального сертификата безопасности», — продолжает он. Отмечает Александр и успех мобильного приложения Kaspi.kz, как и последовавшее за этим поражение Минфина в попытке поставить платежи через него под немедленный запрет. Далее в списке выкуп Chocofamily Aviata.kz, выход на казахстанский рынок сразу трех иностранных сервисов быстрой доставки — испанского Glovo, российского Яндекс.Еда и финского Wolt. «Завершу свой личный топ тем, что впервые объем операций в интернете по эмитированным в Казахстане платежным картам превысил 1 трлн тенге», — подводит черту Ляхов.

По мнению Шавката Сабирова, президента Интернет Ассоциации Казахстана, уходящий год прошел под флагом цифровизации и коммерциализации Казнета. «В рамках цифровизации, огромная армия разработчиков „пошла“ в онлайн, и сегодня есть сайты на любой „вкус и цвет“», — продолжает он. С другой стороны, непростая экономическая ситуация в стране, безусловно, отражается и на бизнесе в интернете. «Мы видим, что значительно упали доходы компаний и, как следствие, сократились отчисления в бюджет. Если рассматривать доли различных бизнесов в e-commerce, то можно сразу заметить, как страна возвращается к картине примерно 2010 года. Это сопровождается снижением числа интернет-магазинов. Люди перешли в режим экономии», — замечает Шавкат Сабиров. Уходящий год показал, что налоговые льготы для e-commerce оказались невостребованными, поскольку не продуман до конца сам механизм, да и требования к потенциальным «льготникам». «Желание ограничить и „зажать“ оказалось сильнее, чем желание увеличить продажи в электронном формате. Нужно не бояться и дать больше свобод и льгот бизнесу в интернете, так как только e-commerce убивает теневой бизнес. Именно убивает, а не снижает его», — считает глава ассоциации.

Павел Гусев, директор KazNIC, называет в качестве важной вехи для Казнета в ушедшем году старт работ по созданию точки обмена трафиком — KazNIX, что ускоряет коммуникации между интернет-компаниями, предоставляя нейтральную платформу Internet eXchange для обмена IP-трафиком между сетями и глобальную распределенную сеть DNS-серверов для поддержки корневых доменных зон. «Пиринговая» тема априори непростая — не только инфраструктурная, здесь еще и вопрос доверия. Судя по тому, что KazNIX начал функционировать, лед удалось сломать…

Вместо резюме

На смену романтикам Казнета пришли прагматики — люди, которые делают бизнес в рамках его экосистемы, которые научились продавать. И это вовсе не плохо. Повторим это вслед за Шавкатом Сабировым — настало время коммерциализировать «все и вся».

Несколько лет мы говорили о том, что регуляторное давление на Казнет со временем будет только усиливаться. И это не что-то совершенно уникальное, это общемировая тенденция. С другой стороны, власть в Казахстане делает это пока грубовато: вспомните события 9 мая ушедшего года и афтешоки, последовавшие за ними — тогда под раздачу попал ряд сервисов, не имевших никакого отношения к смыслу блокировок. Такой подход власти к вопросу информации в Казнете — это еще и следствие слабой экспертизы, на рост которой очень хотелось бы надеяться.

По этим ссылкам можно ознакомиться с итогами Казнета за 2017 и 2018 годы.