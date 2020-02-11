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Итоги 2019: Казнет

150 тысяч доменов, блокировки и сокращение интернет-магазинов.

11 февраля 2020 09:00, Александр Галиев, Profit.kz
Рубрики: Интернет

2019 год для Казнета ознаменовался достижением пика в 150 тысяч доменов, самыми жесткими блокировками за всю историю и сокращением, по оценкам экспертов, числа интернет-магазинов, несмотря на государственные меры поддержки электронной коммерции.

Узбекистан идет на обгон?

Для начала немного цифр. В ноябре 2019-го, Казнет почти добрался до отметки 150 тысяч доменов. Напомним, что 19 сентября 1994 года компания RelcomSL (Семипалатинск, ныне Семей) официально зарегистрировала национальный домен верхнего уровня –.KZ. С тех пор, для Казнета 19 сентября — дата сакральная. В 2012 году введена новая доменная зона –.ҚАЗ, использующая символы национального алфавита.

Динамика роста доменных имен в домене .kz

История со 150 тысячами доменов Казнета оказалась преждевременной. Давая предсказания, мы опирались на динамику роста отечественного сегмента Сети, но что-то пошло не так — к концу года доменная емкость зоны.KZ «провалилась» и не досчиталась 258 доменов по итогам декабря. В итоге.KZ закрывает год на отметке 149 029 доменов, а зона.ҚАЗ — на отметке 632 домена. Итого в сумме — 149 661. Как видим, до 150 тысяч не дотянули. Впрочем, настолько ли это важно?

Дальше небольшая ретроспектива. 2016 год Казнет начал на отметке 122 986 доменов (121 901 в зоне.KZ и 1 085 в зоне.ҚАЗ). По итогам декабря 2016 года, доменная емкость Казнета увеличилась на 3,5% — до 127 235 доменов (126 214 -.KZ и 1 021 -.ҚАЗ). Зона.KZ прибавила 4 313 доменов, а зона.ҚАЗ потеряла 64 домена. 2017 год Казнет завершил на отметке 135 808 (134 903 –.KZ, 905 –.ҚАЗ) — рост составил 6,7% (+8 573 доменов). За 140 тысяч доменов Казнет перевалил по итогам первого полугодия 2018 года.

Динамика роста доменных имен в домене .ҚАЗ

Говоря о количественных оценках Казнета, мы из года в год возвращаемся к сравнению плотности доменных имен на душу населения (точнее, на 1000 жителей) — того, что есть в национальном доменном пространстве, с тем, что есть у наших соседей. В России, например, этот показатель составляет около 40 доменов на 1000 россиян. В Казнете плотность доменных имен — около 8 доменов на 1000 казахстанцев.

На перспективах доменной зоны.UZ остановимся подробнее. Судя по данным национального регистратора зоны Cctld.uz, на сегодня в Узбекистане зарегистрировано около 74 тысяч доменов второго уровня, за полтора года емкость зоны.UZ выросла на 14 тысяч. Речь идет о примерно 2,8 домена на 1000 жителей республики (население Узбекистана составляет 32,4 млн). Пока отрыв (8 против 2,8) выглядит значительным, но, не исключено, что Узнет вошел в зону быстрого роста, который Казнет уже миновал, выйдя на плато (см. график прироста доменных имен — источник KazNIC). Причин для резкого роста несколько. Первая — страна в целом и ее экономика, в частности, при новом президенте открываются. Во-вторых, там наблюдается стремительный рост населения, и эта молодежь, по крайней мере, значительная ее часть, «дружит» с интернетом. Динамика намекает на то, что уже через несколько лет Казнет уйдет на вторые позиции по емкости в Центральной Азии.

Перекрыли кислород

Чем запомнился пользователям Казнета 2019-й, так это самыми жесткими блокировками за всю его историю. Эта тема даже была освещена крупными мировыми СМИ. Euronews писала: «В Казахстане 9 мая провайдеры ограничили доступ к популярным социальным сетям, мессенджерам и интернет-ресурсам, включая многие независимые СМИ, а также сайт Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. В течение дня пользователи не могли открыть Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Доступ был восстановлен в четверг вечером. Международная неправительственная организация NetBlocks провела анализ блокировок и назвала их „необычной“». Также вышеуказанная организация отметила, что час блокировок по всей стране обходился экономике примерно в $7 млн. Эта цифра сразу же подверглась остракизму, несмотря на то, что NetBlocks.org подчеркнул, что сумма складывается из гипотетических финансовых потерь бизнеса, доход которого зависит от свободной работы интернета. Действительно, $7 млн в час смотрится чрезмерно. Особенно учитывая, что весь рынок электронной коммерции в Казахстане находится на уровне $1 млрд.

Если верить неправительственной организации Freedom House, Казнет продолжает оставаться «несвободным». В отчете за 2018 год Казахстан в этом рейтинге занял 46 место из 65 возможных (меньше баллов — больше свобод). Как сообщают во Freedom House, на оценку повлияли такие показатели, как препятствия для доступа в интернет (инфраструктурные и экономические барьеры для доступа, юридический контроль и контроль прав собственности на интернет-провайдеров, а также независимость регулирующих органов), ограничения в отношении контента (блокирование сайтов и контента, цензура) и нарушение прав пользователя (слежение за онлайн-деятельностью, конфиденциальность и последствия для онлайн-выступлений). Подробнее по этой ссылке.

Невозможно обойти тему и Qaznet Trust Network, вокруг которого развернулась острая дискуссия. Основной целью внедрения сертификата была задекларирована защита пользователей и их персональных данных. На стороне скептиков было то, что сертификат не признало мировое сообщество, его не включили в список доверенных. Соответственно, при его установке велик риск того, что он может быть подделан. Нет смысла пересказывать то, что вы сможете найти в достаточно подробном «разборе полетов», связанном с QNT. Так или иначе, под давлением власть отказалась от повсеместного внедрения сертификата.

С другой стороны

Мы обратились к экспертам, попросив охарактеризовать ушедший год. Александр Ляхов, популяризатор и летописец Казнета, стоящий у его истоков, ностальгически замечает, что именно в ушедшем году состоялась окончательная ликвидация АО «Нурсат» — одного из первых в Казахстане интернет-провайдеров. «Второе — я бы отметил отмену под давлением экспертов и общественности необходимости в установке Национального сертификата безопасности», — продолжает он. Отмечает Александр и успех мобильного приложения Kaspi.kz, как и последовавшее за этим поражение Минфина в попытке поставить платежи через него под немедленный запрет. Далее в списке выкуп Chocofamily Aviata.kz, выход на казахстанский рынок сразу трех иностранных сервисов быстрой доставки — испанского Glovo, российского Яндекс.Еда и финского Wolt. «Завершу свой личный топ тем, что впервые объем операций в интернете по эмитированным в Казахстане платежным картам превысил 1 трлн тенге», — подводит черту Ляхов.

По мнению Шавката Сабирова, президента Интернет Ассоциации Казахстана, уходящий год прошел под флагом цифровизации и коммерциализации Казнета. «В рамках цифровизации, огромная армия разработчиков „пошла“ в онлайн, и сегодня есть сайты на любой „вкус и цвет“», — продолжает он. С другой стороны, непростая экономическая ситуация в стране, безусловно, отражается и на бизнесе в интернете. «Мы видим, что значительно упали доходы компаний и, как следствие, сократились отчисления в бюджет. Если рассматривать доли различных бизнесов в e-commerce, то можно сразу заметить, как страна возвращается к картине примерно 2010 года. Это сопровождается снижением числа интернет-магазинов. Люди перешли в режим экономии», — замечает Шавкат Сабиров. Уходящий год показал, что налоговые льготы для e-commerce оказались невостребованными, поскольку не продуман до конца сам механизм, да и требования к потенциальным «льготникам». «Желание ограничить и „зажать“ оказалось сильнее, чем желание увеличить продажи в электронном формате. Нужно не бояться и дать больше свобод и льгот бизнесу в интернете, так как только e-commerce убивает теневой бизнес. Именно убивает, а не снижает его», — считает глава ассоциации.

Павел Гусев, директор KazNIC, называет в качестве важной вехи для Казнета в ушедшем году старт работ по созданию точки обмена трафиком — KazNIX, что ускоряет коммуникации между интернет-компаниями, предоставляя нейтральную платформу Internet eXchange для обмена IP-трафиком между сетями и глобальную распределенную сеть DNS-серверов для поддержки корневых доменных зон. «Пиринговая» тема априори непростая — не только инфраструктурная, здесь еще и вопрос доверия. Судя по тому, что KazNIX начал функционировать, лед удалось сломать…

Вместо резюме

На смену романтикам Казнета пришли прагматики — люди, которые делают бизнес в рамках его экосистемы, которые научились продавать. И это вовсе не плохо. Повторим это вслед за Шавкатом Сабировым — настало время коммерциализировать «все и вся».

Несколько лет мы говорили о том, что регуляторное давление на Казнет со временем будет только усиливаться. И это не что-то совершенно уникальное, это общемировая тенденция. С другой стороны, власть в Казахстане делает это пока грубовато: вспомните события 9 мая ушедшего года и афтешоки, последовавшие за ними — тогда под раздачу попал ряд сервисов, не имевших никакого отношения к смыслу блокировок. Такой подход власти к вопросу информации в Казнете — это еще и следствие слабой экспертизы, на рост которой очень хотелось бы надеяться.

По этим ссылкам можно ознакомиться с итогами Казнета за 2017 и 2018 годы.