Интернет в Казахстане несвободен

В рейтинге стран по свободе интернета республика в группе с наихудшими показателями.

Ежегодно организация Freedom House предоставляет отчет о свободе пользования интернетом. За 2018 год было проанализировано 65 стран. Наибольшая свобода в интернете наблюдается в Исландии, Эстонии, Канаде, Германии и Австралии. В ТОП-10 стран вошли также Южно-Африканская Республика и Япония, сообщает Ranking.kz.

Казахстан в этом рейтинге занял 46 место из 65, строчкой ниже расположилась Мьянма, а выше — Азербайджан. Оценка Казахстана в рейтинге составила 62 балла. Логика рейтинга такова, что чем меньше баллов, тем свободнее интернет (0-30 баллов — свободный интернет, 31-60 баллов — частично свободный интернет, 61-100 — несвободный интернет). На оценку РК повлияли такие показатели, как препятствия для доступа в интернет (инфраструктурные и экономические барьеры для доступа, юридический контроль и контроль прав собственности на интернет-провайдеров, а также независимость регулирующих органов), ограничения в отношении контента (блокирование сайтов и контента, цензура) и нарушение прав пользователя (слежение за онлайн-деятельностью, конфиденциальность и последствия для онлайн-выступлений). Заключение Freedom House — Казахстан является страной с несвободным интернетом.

Позиции стран ЕАЭС довольно сильно отличаются друг от друга. Так, Армения с оценкой 27 баллов расположилась на 13 месте, Кыргызстан с оценкой 38 баллов занял 23 место, в то время как Беларусь и Россия заняли 48 и 53 места, с оценками 64 и 67 баллов соответственно.

Китай стал главным нарушителем свободы интернета в 2018 году с общей оценкой в 88 баллов. Также в пятерку стран по наихудшим показателям входят Иран, Эфиопия, Сирия и Куба.

Согласно выводу Freedom House, интернет становится все менее свободным во всем мире. Дезинформация и пропаганда, распространяемые в интернете, отравили общественную сферу. Необузданный сбор личных данных разрушил традиционные представления о конфиденциальности, утверждают составители рейтинга.

Число абонентов фиксированного интернета в Казахстане на конец февраля 2019 года составило 2,5 млн единиц — на 5,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Доля фиксированного интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа составила 98,4%. В региональном разрезе наибольшее число абонентов наблюдается в Алматы — 397,2 тыс. единиц. На втором месте Нур-Султан — 272,7 тыс. Замыкает тройку лидеров по количеству абонентов фиксированного интернета Карагандинская область — 267,6 тыс.