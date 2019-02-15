Итоги 2018: Казнет

Отечественный сегмент сети оказался очень скучным: в ушедшем году было мало событий, еще меньше – важных.

Традиционно начинаем с небольшой ретроспективы о том, как Казнет провел 2016-й и 2017-й. 2016 год он начал на отметке 122 986 доменов (121 901 в зоне.KZ и 1 085 — в зоне.ҚАЗ). По итогам декабря 2016 года, доменная емкость Казнета увеличилась на 3,5% — до 127 235 доменов (126 214 в зоне.KZ и 1 021 — в зоне.ҚАЗ). Зона.KZ прибавила 4 313 доменов, а зона.ҚАЗ потеряла 64 домена. 2017 год Казнет завершил на отметке 135 808 (134 903 –.KZ, 905 –.ҚАЗ) — рост составил 6,7% (+8 573 доменов).

Ключевые события в Казнете

Как и говорил ранее, их совсем немного. С одной стороны, это не плохо — означает, что «контора пишет — пашет», и особых претензий к этому отлаженному механизму (о блокировках позже) у казнетчиков не имеется. В противном случае, непременно возникла бы «какофония» в соцсетях — мимо этого пройти было бы трудно. Как пример — обрыв кабеля Национальной регистратуры доменных имен, — это, пожалуй, тот редкий случай, когда у пользователей соцсетей появилась возможность безобидно посудачить. Кстати, о Регистратуре, точнее, о KazNIC («Казахский центр сетевой информации»): в начале прошлого года мы побывали в новом «доме» Казнета).

Award.kz. 15-й сезон Национальной интернет-премии стал, вероятно, последним в ее истории. По итогам сезона 2017-го на сайте интернет-премии был опубликован пресс-релиз, который, судя по коннотации, фактически является эпитафией, правда, следует все-таки несколько сократить — эпитафия не терпит многословия. Итак, цитируем: «Национальная интернет-премия Award.kz с 2018 года получает статус международного конкурса — свой новый сезон, который стартует уже в мае, Премия начнет, объединив под собой сразу несколько стран Центрально-Азиатского региона. В частности, конкурсанты текущего года будут подавать заявки из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, тем самым, выдвигая свои кандидатуры на звание лучших сайтов в своей области вне зависимости от стран происхождения». Виктория Торгунакова, PR-директор Award.kz, замечает: «Очень надеемся, что ставшего легендой конкурс Award.kz ожидает новая история успеха — теперь уже на международной арене». Подробнее с размышлениями на этот счет предлагаю ознакомиться по этой ссылке.

Блокировки. В конце 2017 года в Казахстане приняли пакет законодательных норм, направленных на деанонимизацию комментариев в Казнете. Поправки эти широко обсуждались, но пожелания экспертов не были учтены. В итоге, как и предполагалось, обсуждение материалов и горячих топиков на сайтах практически вымерло как класс, а само обсуждение полностью мигрировало в социальные сети. Несмотря на то, что представители власти неоднократно отрицали обвинения в блокировке социальных сетей (в генеральной прокуратуре РК, например, не подтвердили связь между перерывами в работе соцсетей и мессенджеров на территории Казахстана с трансляциями выступлений Мухтара Аблязова), а министр Абаев недавно заявил, что «МИК не имеет отношения к проблемам с интернетом в стране по вечерам», пользователи уверены в обратном.

Президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров, комментируя итоги Казнета для Profit.kz, считает, что важным и продолжающимся трендом является политизация социальных сетей в Казахстане. «Политизация соцсетей достигла своего критического максимума в 2018 году. Пользователю все чаще приходится сталкиваться с доминирующим положением политических постов или новостей. Даже нейтральные пользователи вовлекаются в этот информационный поток», — поясняет он. Кроме того, среди трендов он называет резкий рост количества казахстанских пользователей Instagram. «По разным оценкам их количество достигло 4,5 миллиона. Это много, очень много в масштабах Казнета», — добавляет он.

Перечисленное выше не означает, что тренды, заданные в том же 2017-м году, ушли со сцены. Среди них — латиница, «Киберщит» (назначение Аскара Жумагалиева заместителем премьер-министра РК — министром оборонной и аэрокосмической промышленности, а «Киберщит» в зоне ответственности этого министерства, говорит о многом). Наконец, третий тренд, о котором мы говорили в итогах 2017-го, имеет характер структурного и связан с тем, что казнетчики все больше уходят в смартфоны. Он крайне интересен для изучения, так как кардинально меняет подходы к потреблению информации. О том, насколько широкомасштабен этот процесс, говорит тот факт, что за последние пару лет по данным Liveinternet.ru доля сессий казнетчиков с мобильных устройств выросла почти на 14%. И по итогам ноября 2018 года составляет почти 73%. То есть, 2/3 аудитории уже основательно подсели на «мобильную иглу». То же касается ядра аудитории (то есть, тех пользователей, которые бывают в интернете каждую неделю в течение месяца — фактически это и отождествляет «качество» Казнета) — оно выросло за пару лет почти на 25% — до более, чем 1 млн.

Ну, и приятные плюшки для Казнета. В 2019 году в Казнете появится возможность использовать кириллические символы казахского алфавита в написании адресов электронной почты. Соответствующее соглашение было подписано между KazNIC и компанией Data Xgen Technologies Pvt. Ltd.

Статистика и доменная емкость в 2018-м

За год доменная емкость Казнета выросла со 136 112 доменов в зоне.KZ до 143 317 доменов — рост составил 5,3%. Причем, первую половину года отечественный сегмент Сети рос опережающими темпами, но со второй половины утратил их, а по итогам последнего месяца ушедшего года и вовсе показал отрицательную динамику (декабрь стал, кстати, единственным месяцем в году, когда доменов в зоне.KZ стало меньше). На графике ниже представлена динамика доменного пространства по данным KazNIC.

Что касается зоны.ҚАЗ, то она продолжает сокращаться — в начале года это 903 домена, а к финишу 2018-го — 670. Таким образом, емкость.ҚАЗ стала меньше на 26%. На графике представлена динамика доменного пространства по данным KazNIC в 2018 году в зоне.ҚАЗ.

Весь Казнет (.ҚАЗ +.KZ) по итогам декабря — это 143 987 домена. И если сравнить это с тем, что было в 2017 году, то налицо рост на 6%. Если темпы роста сохранятся, то к заветным 150 тысячам доменов мы доберемся к осени 2019 года (для справки: к показателю 100 тысяч доменов Казнет пришел в ноябре 2013 года).

В долгосрочной перспективе потенциал отечественного сегмента Сети выглядит интересным. Основная метрика тут — плотность доменных имен на душу населения. В России, например, этот показатель составляет около 40 доменов на 1000 россиян. В Казнете плотность доменных имен — около 8 доменов на 1000 казахстанцев. Это в 5 раз меньше, чем в России. В Узбекистане на 1000 жителей приходится лишь 1,6 домена, а в Кыргызстане — 1,5. Так что по этому показателю среди стран Центральной Азии мы в первых рядах.

И здесь я не удержусь от того, чтобы посмотреть на некоторые количественные и качественные параметры Казнета по данным Liveinternet.ru. В среднем за 3 последних месяца ежедневная аудитория Казнета — 2,6 млн уникальных посетителей. Они просматривают около 13,8 млн страниц в день (в среднем получается 5,3 страницы на уникального посетителя, в январе 2017-го этот показатель был равен 7). Средняя длительность сессии — всего 3,8 мин (еще в январе 2017 года — 5 минут). Вывод не слишком оригинален — акцент казнетчиков продолжает смещаться в социальные сети, веб-сайтам требуется все больше и больше изобретательности, чтобы привлечь внимание пользователей.

Четверть века

Я не ожидаю, что 2019 год станет для Казнета судьбоносным. Как не стал 2018-й, несмотря на мои прогнозы. Тогда я переоценил влияние латиницы на Казнет, а год виделся мне вообще потенциально богатым на «горячие» события. В итоге реальность, как это часто бывает, оказалась совершенно другой. Но есть тренд, в жизнеспособности которого почти не приходится сомневаться, — контроль над Казнетом будет усиливаться. Впрочем, это не что-то из рук вон выходящее — такие процессы происходят во многих странах мира — наступает эпоха регуляции локальных сегментов виртуального пространства.

И все-таки, повод для праздника будет — 19 сентября 2019 года Казнету «стукнет» двадцать пять лет (в 1994 году ТОО RelcomSL из Семея был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня.KZ). А значит, будет официальный повод встретиться и обсудить его будущее…