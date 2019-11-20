Chocofamily выкупил Aviata.kz

Холдинг увеличил до 100% долю в крупнейших тревел сервисах Казахстана Aviata и Chocotravel.

Основатели Aviata.kz Алексей Ли и Евгений Матвеев продали свои доли и сосредоточатся на развитии собственных проектов и инвестициях в стартапы. Объединенная тревел компания продолжает расти существенно быстрее рынка, за 1,5 года увеличив оборот в 2,7 раза до 8 млрд тенге в месяц. Компания продает более 330 000 авиа и железнодорожных билетов в месяц.

«После объединения я был вовлечен в корпоративное управление в качестве члена Наблюдательного совета. Компания успешно прошла период объединения и из месяца в месяц показывает стабильный рост, — комментирует основатель Aviata.kz, ныне CEO онлайн-супермаркета Arbuz.kz, Алексей Ли. — Поэтому я понял, что со спокойной совестью могу сконцентрироваться на развитии той компании, в которой я сейчас работаю фуллтайм как co-CEO и как инвестор — последний год активно развиваю супермаркет следующего поколения Arbuz.kz».

Объединение двух сильнейших игроков дало резкий толчок в развитии единой технологической платформы. За последний год объединенная компания Aviata.kz и Chocotravel.com стала первой компанией в СНГ, которая совместила модели онлайн-тревел агентства и мета-поиска. Теперь компания не только продает билеты от собственного имени, но и позволяет пользователям сайта видеть предложения от других агентств и авиакомпаний, если они предлагают более низкие цены. На сайтах и в мобильных приложениях компаний Aviata.kz и Chocotravel.com стала доступна функция выбора места на борту сразу при покупке билета и возможность автоматического возврата авиа- и железнодорожных билетов в 90% случаев, что позволяет вернуть билет в течение нескольких минут самостоятельно, без привлечения оператора.

«Сделку по слиянию двух компаний безусловно можно назвать успешной. Прекрасный пример того как все стороны могут выиграть, объединив усилия. Перед проектом, бесспорно, стоит множество вызовов, однако я абсолютно уверен что текущая команда сможет справиться с ними. Более того, сотрудничество в рамках стратегического партнёрства между проектом и группой компаний Трансавиа будет продолжено, что в свою очередь поможет сохранять и развивать текущие позиции, — отметил сооснователь Aviatа.kz, представитель группы компаний Трансавиа, Евгений Матвеев. — Мое решение о выходе из проекта как акционера прежде всего обусловлено желанием продолжить обучение и сфокусироваться на проектах, связанных с внутренним туризмом».

Стороны считают сделку беспрецедентной для Казнета, ее сумма не разглашается согласно достигнутым договоренностям.

«Мы благодарны Алексею Ли и Евгению Матвееву за плодотворную совместную работу и от души желаем нашим партнерам удачи в их новых проектах. Chocofamily продолжает строить лидера электронной коммерции Казахстана, и эта сделка открывает для нас возможность полноценной интеграции тревел-сервисов в Choco-экосистему, — заявил сооснователь и CEO Chocofamily, Рамиль Мухоряпов. — Мы привлекли рекордный дополнительный раунд от Мурата Абдрахманова, Айдына Рахимбаева и Тимура Турлова для целей этой сделки, и рады, что наши инвесторы готовы быстро предоставить необходимый компании капитал для достижения ее стратегических целей».