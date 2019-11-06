Казнет на пороге 150 тысяч доменов

Еще 83 домена и национальный сегмент Сети преодолеет отметку в 150 тысяч доменов — очередную большую круглую цифру в своей истории.

Казнет отпраздновал свое 25-летие в сентябре текущего года. Напомним, что 19 сентября 1994 года компания RelcomSL (Семипалатинск, ныне Семей) официально зарегистрировала национальный домен верхнего уровня.KZ. В 2012 году введена новая доменная зона.ҚАЗ, использующая символы национального алфавита.

Небольшая ретроспектива: 2018 год Казнет (.ҚАЗ +.KZ) завершил на отметке 143 987 домена (к 2017-му это +6%). Тогда, подводя итоги ушедшего года, мы предположили, что если темпы рост сохранятся, то к 150 тысячам Казнет доберется к осени 2019 года (к показателю 100 тысяч доменов Казнет пришел в ноябре 2013 года — без малого спустя 20 лет с момента своего рожднния). 140 тысяч доменов Казнет достиг по итогам июня 2018-го — тогда емкость локального сегмента Сети достигла 141 432 домена.

Наконец, по итогам октября 2019-го емкость Казнета достигла 149 918 доменов — еще 83 домена и емкость Казнета перевалит за 150 тысяч. Вероятнее всего, это уже произошло. С точки зрения конкретных доменов верхнего уровня ситуация такова: на.KZ приходится 149 267 единиц, на.ҚАЗ — 651.

С точки зрения распределения регистраций заметно, что с огромным отрывом лидирует Алматинская область (почти 57% от всех регистраций доменов в зоне.KZ), Акмолинская область на второй позиции с долей 19,5%. На Карагандинскую область, которая и замыкает тройку лидеров, приходится 6,3% регистраций. Порядка 72% от количества зарегистрированных доменов (около 107 500) являются активными. Примерно схожая ситуация с зоной.ҚАЗ. По данным «Казахстанского центра сетевой информации» (KazNIC), на Алматинскую область приходится 56,4% от всех регистраций доменов, на Акмолинскую область — 24,7%, на Карагандинскую — 6% регистраций. Около 41% от зарегистрированных доменов (267) являются активными.

Несколько слов о перспективах роста доменной емкости Казнета. Все размышления на эту тему «крутятся» вокруг плотности доменных имен на душу населения. В России, например, этот показатель составляет около 40 доменов на 1000 россиян. В Казнете плотность доменных имен — около 8 доменов на 1000 казахстанцев. Таким образом, если рассматривать этот вопрос в ленейной плоскости (хотя, очевидно, что тут не все так просто), то переспективы у Казнета выглядят потрясающими и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах.