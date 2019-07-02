В Алматы запустился международный сервис доставки Glovo

Любой товар в пределах города будет доставлен за 45 минут.

2 июля международная компания Glovo, которая оказывает услуги быстрой доставки, вышла на казахстанский рынок и начала свою работу в Алматы. Сервис дает возможность пользователям заказывать, получать и отправлять любой товар через приложение в пределах города менее чем за 45 минут.

Glovo — это стартап из Барселоны, который был основан в 2015 году и на сегодняшний день представлен в 22 странах мира и более чем в 150 городах. За все время работы Glovo осуществил более 40 миллионов доставок от таких партнеров как McDonalds, KFC, Wendy’s, Starbucks, PizzaHut, TacoBell, Carrefour со средним временем доставки менее 35 минут.

«Мы очень рады нашему выходу на казахстанский рынок и запуску самого крупного мегаполиса страны — Алматы. Наша цель — предоставить жителям города возможность получить доступ к собственному городу, используя новейшие технологии, а тысячам курьеров создать дополнительную возможность для заработка», — заявил Оскар Пьер, генеральный директор и основатель Glovo.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо скачать мобильное приложение Glovo, которое доступно на iOS и Android, и пройти регистрацию. Приложение представляет собой маркетплэйс, через который можно заказывать и отправлять различные товары — от еды и бакалейных товаров до цветов и деловых документов. Чтобы сделать это возможным, Glovо сотрудничает с широким спектром бизнесов, включая рестораны, цветочные магазины, пекарни и супермаркеты. Кроме того, в приложении есть кнопка «что угодно», которая позволяет пользователю заказать даже тот товар, которого нет в каталоге. Оплатить услуги сервиса можно банковской картой в приложении или наличными.