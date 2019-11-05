Перешли Рубикон: триллион по картам в интернете

Впервые объем операций по платежным картам в интернете, эмитированным в Казахстане, превысил триллион тенге.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 мы зафиксировали триллион тенге по безналичным операциям по платежным картам, эмитированным в Казахстане. За три месяца, что прошли с тех пор, ситуация еще более эволюционировала. И не в пользу кэша.

Как сообщает Национальный банк РК, по состоянию на 1 октября 2019 года эмитирование платежных карт фактически осуществляли 22 банка и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карта Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank». Кстати, спустя довольно длительный период времени, когда доля локальных карт имела тенденцию к снижению, в последние несколько месяцев ситуация кардинально изменилась — по состоянию на 1 октября 2019-го доля таких карт возросла до 14%.

В целом в обращении находится 30,6 млн платежных карт, а количество их держателей, по терминологии Нацбанка, составило 27,2 млн (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года — рост на 43,4% и 55,4%, соответственно). Наиболее распространенными являются дебитные карты, их доля составляет 79%, доля кредитных — 17,8%.

Основная доля количества безналичных операций на территории Казахстана совершена посредством POS-терминалов (50,5% и 30% от общего количества и объема безналичных платежей, соответственно) и интернет/мобильного банкинга (48,8% и 68,3%, соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (91,7% и 84,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

Для справки: ранее мы неоднократно анализировали динамику в сегменте платежных карт. «Карточные» итоги 2017-го можно найти по этой ссылке, итоги 2018 года — по этой.

А теперь предлагаем взглянуть на самые интересные цифры трех кварталов 2019 года.

Количество операций в интернете + мобильный телефон

Динамика здесь выглядит без всяких преувеличений невероятной — если еще в сентябре 2017 года это всего лишь 8,2 млн транзакций, то за аналогичный период 2019 года — почти 64 млн — рост почти восьмикратный. Если сравнивать показатель в 2018-м к тому, что демонстрирует текущий год, то рост составил более, чем четыре раза. Заметно, что в сентябре 2019-го тренд ускоряется, впрочем, сентябрь вообще хорош для статистики платежных карт (те же моменты мы наблюдаем и в 2017-м, и в 2018-м).

Объем операций в интернете + мобильный телефон

В сентябре текущего года объем операций в интернете + мобильный телефон поставил абсолютный рекорд, с легкостью преодолев триллион тенге. К аналогичному периоду 2017 года рост составил 8,4 раза. А к сентябрю прошлого года он без малого четырехкратный.

Средний чек в интернете + мобильный телефон

Средний чек на этом фоне падает. Это довольно интересное явление, и отрицательная динамика наметилась еще в апреле 2019-го, с тех пор разрыв 2019-го к 2018-му даже увеличился — по итогам сентября текущего года к аналогичному периоду прошлого года снижение составило более 9%. Таким образом, рост в ранее рассмотренных показателях имеет исключительно количественный характер. Ранее мы предположили, что показатель сильно «разводняют» транзакции, совершаемые с помощью мобильного телефона. (В 2019 году Нацбанк внес незначительные изменения в методологию измерения, речь о разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции», где регулятор добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон.) К примеру, по данным «Beeline Казахстан», средний чек здесь составляет лишь 2500 тенге.

Объем безналичных операций по картам

Как уже отмечалось ранее, по итогам июня 2019-го этот показатель впервые превысил триллион тенге. За три месяца он подрос еще на 35%. Год к году (сентябрь 2019-го к сентябрю 2018-го) рост составил 2,6 раза. Интересно, что по состоянию на январь–сентябрь 2019-го на безналичные транзакции приходится 41,6% от всех транзакций по платежным картам. За тот же период на операции в интернете приходится 28,4%.

Объем операций по выдаче наличных

После локального пика, достигнутого в августе текущего года, сентябрь показал заметное снижение с точки зрения объема операций по снятию наличных — почти на 14%. Но в целом, говорить о том, что прямо сейчас происходит перелом тренда, было бы преждевременно — экономика Казахстана все еще очень далека от концепции «cashless», хотя, как мы видим по данным, продемонстрированным ранее, сигналы на этом пути появились вполне обнадеживающие.

Кстати, по состоянию на январь–сентябрь текущего года, на операции с наличными приходится 58,4% от всех операций по платежным картам.

Средний чек операции по выдаче наличных

Здесь ситуация находится в довольно узком диапазоне, причем, наблюдается эта картина не первый год. И все же, если посмотреть на данные сентября 2018-го и текущего года, то можно обнаружить снижение параметра — почти на 11%. Прогнозировать, что эта ситуация имеет устойчивый характер, было бы занятием неблагодарным, поэтому просто наблюдаем, что будет дальше.

Послесловие

Статистика платежных карт показывает как минимум два интересных тренда. Первый — cashless, о котором говорили выше, и который увязывается с трендом на дистанционные сервисы (e-commerce во всем разнообразии). До абсолютного cashless нам еще далеко, но то, какими темпами мы движемся к этому, не может не удивлять. Что касается e-commerce, то мы до сих пор не можем посчитать эту часть экономики, во-первых, потому, что это сложно по определению (неповоротливая статистика просто не поспевает за «быстрой» электронной экономикой). А во-вторых, потому, что значительная ее часть находится в серой зоне. Но платежные карты — это беспристрастный свидетель процесса трансформации потребительских предпочтений в сторону интернета (резкий рост доли локального пластика лишний раз доказывает это). И уже сейчас, за пару месяцев до окончания 2019-го, можно с уверенностью говорить, что он для электронной коммерции Казахстана будет удачным.